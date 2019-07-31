時代力量黨下通牒 高潞下午將至黨中央說明

2019-07-31 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便，獲得經濟部400萬元的綠能補助一案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

時代力量立委高潞・以用國會辦公室助理領取補助案，時力黨中央紀律委員會下通牒，今天傍晚5點之前，高潞・以用委員若未和黨中央陳述說明助理領取補助案將開鍘，最重開除黨籍，目前高潞已與黨中央聯繫，據了解，高潞將在下午、傍晚前，至黨中央說明。

時力發言人李兆立表示，紀律委員會將於下午5點再次召開會議。時代力量會在今晚8點，在中央黨部跟大家報告會議進度。至於黨中央的懲處，還是要等高潞說明之後，再由紀律委員會處理。

高潞・以用國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便，未利益迴避，獲取經濟部400萬元綠能補助案，時代力量黨中央昨天下午召開紀律委員會，因高路並未出面說明，紀律委員會初步認定補助案，已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大，但依程序應給高潞・以用委員陳述之機會，若高潞7月31日下午5時以前，未和黨中央陳述說明，將以目前掌握之事證進行決議，最重予以開除黨籍。目前高潞已與黨中央聯絡，下午五點最後通牒期限前，將至黨中央說明。

至於昨日紀律委員會認定，針對高潞助理領取補助案做出三點決議，包括經查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反《立法委員行為法》第19條及20條，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查；第二、就目前掌握事證，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大，然依程序應予高潞以用委員陳述之機會；第三、如高潞以用委員規定期限前未提出說明，將逕依目前掌握事證進行決議，最重開除黨籍。