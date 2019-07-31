孫大千諷：蘇貞昌不去賣醋太可惜 開口都是「酸味」

2019-07-31 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌與高雄市長韓國瑜不斷隔空交鋒，國民黨籍前立委孫大千今發臉書批評，蘇貞昌聽不懂韓國瑜比喻自己是拿「水果刀」在對抗民進黨的「槍砲」，居然警告韓國瑜若帶刀，就是違反刀械管制條例，就要辦韓，故意聽不懂韓的比喻在先，又嫌韓國瑜沒有幽默感，「蘇貞昌不去賣醋真的太可惜了，講話都是「政客味」，開口就是「酸味」，這也就不好。」

孫大千臉書第一句就批評蘇貞昌最近是吃錯藥了嗎？怎麼說起話來語無倫次呢？他說，陳菊擔任高雄市長和賴清德擔任台南市長的時候，登革熱的病例數都遠遠超過韓國瑜現在所面對的狀況，所以，照蘇貞昌的標準，陳菊和賴清德「連個蚊子都管不好，怎麼可能守護中華民國。」

孫大千說，韓國瑜認為自己是拿「水果刀」在對抗民進黨的「槍砲」，這麼簡單的比喻，蘇貞昌都聽不懂，居然警告韓國瑜若帶刀，就是違反刀械管制條例，就要辦他。什麼時候，中華民國的國民連帶把水果刀都算是違法呢？而且，照蘇貞昌的標準，帶水果刀就要被法辦，那麼民進黨帶槍炮，恐怕要罪加好幾等了吧？