親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
特勤私菸案延燒
政治
軍事
綜合

蝗蟲吃菜人吃蟲：葉門餐桌的「災難食物鏈」

全機只有小英沒買？ 一句話挨告 除了華航幹部還有他們

徐永明：郭台銘認可郭粉連署 給國民黨壓力「換郭來」

2019-07-31 08:07聯合報 記者林政忠╱即時報導

時代力量立委徐永明在臉書貼文，鴻海創辦人郭台銘認可郭粉衝刺總統連署，是穩賺不賠的好生意。

挺郭社團「正義老虎軍團」打算全台遍地開花，8月3日將在板橋農會前廣場發起連署活動，訴求「台灣需要大破大立的郭台銘當總統！國民黨可以輸，但中華民國台灣不能輸，正義老虎軍團全面發起連署郭台銘參選2020總統」。

郭董當然不會放棄！」徐永明指出，高雄市長韓國瑜還在糾結戒不戒酒、有沒有喝醉，並講一些帶水果刀的小混混笑話時，只要是有點敏感度的人，都可以發現韓國瑜就是一個沒有準備好的總統參選人。既然韓國瑜沒準備好，一個曾經帶著鴻海大軍在全世界開疆闢土的霸主，當然覺得有機會與之一搏總統大位，這是人之常情。而且假如有台北市長柯文哲助陣，何嘗不能一試？

徐永明也說，郭粉大軍日前展開連署，目標衝刺百萬分，雖然馬上遭受韓粉暴力攻擊，但郭董一句「果凍粉絲辛苦了」，也算另一種認可連署行動的方式。只要韓國瑜一日副手人選未定，就代表黨內對韓信心不足，認為「抽韓換X」隨時都有可能發生。

他表示，郭董衝連署有兩層意義：一是給國民黨壓力，看有沒有「換郭來」的機會；抑或為自己獨立參選做準備。不管如何，郭粉衝連署，郭董沒什麼好損失，穩賺不賠的。

時代力量立委徐永明在臉書貼文，鴻海創辦人郭台銘認可郭粉衝刺總統連署，是穩賺不賠的...
時代力量立委徐永明在臉書貼文，鴻海創辦人郭台銘認可郭粉衝刺總統連署，是穩賺不賠的好生意。一是給國民黨壓力，看有沒有「換郭來」的機會，抑或為自己獨立參選做準備。 本報系資料照片
分享

韓國瑜郭董郭台銘
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

黃捷、黃郁芬領銜連署 籲時代力量「唯一支持蔡英文」

2019-07-31 01:34

團結國民黨拚2020 林為洲、賴士葆盼郭台銘選立委

2019-07-31 04:10

美關注台索關係 美準大使：將強調維護兩岸關係重要性

2019-07-31 04:10

林濁水：韓黑繼續黑 韓國瑜優勢可讓魯蛇「英雄救魯」

2019-07-31 08:22

孫大千諷：蘇貞昌不去賣醋太可惜 開口都是「酸味」

2019-07-31 08:14

觀察站／時力出走 小小綠想補位？

2019-07-31 00:02

時力最後通牒 高潞今不說明擬開除

2019-07-30 23:58

助理獲綠能補助遭質疑 黃士修：我要幫高潞·以用說話

2019-07-30 23:05

不滿世大運維安變假新聞 陳佩琪：總統身旁怎養這種人

2019-07-30 23:03

時力不分區名單3人退黨 高潞辭職恐無人遞補

2019-07-30 22:35

傳郭台銘明早返台？郭陣營否認

2019-07-30 22:34

時力路線爭議浮上檯面 吳崢萬言書盼與民進黨合作

2019-07-30 22:17

交通部盡是「龍家班」？ 林佳龍：為何抹黑公務員

2019-07-30 22:08

老被說去華旅發大財 謝欣霓：我以前月薪就近百萬

2019-07-30 21:54

台灣自列已開發林濁水誇真厲害 網友酸有韓吹牛影子

2019-07-30 21:41

談與時力整合 林飛帆：方向是縮小國民黨當選機會

2019-07-30 20:49

黃光芹：國民黨一黨不如黃國昌 好意思搶了子彈就上？

2019-07-30 20:24

國民黨批交通部人事 林佳龍：這些都是抹黑公務員

2019-07-30 20:20

交通部「滿部只見龍家班」？林佳龍：抹黑公務員

2019-07-30 19:24

工總提「五缺」未見改善 政委：已有巨大的改善

2019-07-30 18:41

對戰陳明文 國民黨：鎖定綠營背景者出馬當刺客

2019-07-30 18:04

韓國瑜2條件重啟核四 政委：難度非常高 會拖非常久

2019-07-30 17:56

華航主管指僅蔡總統沒買免稅品 府：說法不公平

2019-07-30 17:27

見蘇貞昌次數比韓國瑜多 侯友宜：見最多是市民

2019-07-30 16:49

台史博展「淇淇太陽餅」 蕭家淇：尊重藝術創作

2019-07-30 16:42

柯P邀當副市長「職前訓練」 高嘉瑜婉拒：我不當備胎的

2019-07-30 16:37

時力給高潞下通牒 明日前未說明最重開除黨籍

2019-07-30 16:31

臺史博展出「淇淇太陽餅」 網酸：有國安牌超買菸嗎？

2019-07-30 16:06

高潞助理獲補助案 經濟部：無違法

2019-07-30 16:05

張善政說九二共識告一段落 林濁水：回到漢賊不兩立？

2019-07-30 15:33

重新盤點新南向預算 政委鄧振中否認預算浮編

2019-07-30 14:19

美化新南向業績 8部會預算要重編？

2019-07-30 14:19

立委助理領補助 能源局：公開審查申請程序一切合法

2019-07-30 14:19

綠委怒嗆沒買免稅品 華航致歉「言語不夠精確」

2019-07-30 14:05

王浩宇：高潞．以用助理藉社團獲400萬補助未避利益？

2019-07-30 13:59

綠：韓國瑜淹水責任還沒完

2019-07-30 13:58

遭指承攬氣爆代位求償案 許銘春要提告

2019-07-30 13:11

109年新南向預算初估竟變少？鄧振中點出兩關鍵

2019-07-30 12:33

高雄719淹水後續 綠營緊盯不放

2019-07-30 12:32
看更多

熱門文章

華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

2019-07-30 09:25

郭LINE回傳關公圖 劉宥彤透露郭台銘下一步計畫

2019-07-30 10:22

影╱總統府公布私菸案調查進度 最大戶一人買了千條

2019-07-30 15:52

買免稅品華航把全團拖下水 管碧玲：查到我買 發無限量雞排

2019-07-30 11:35

私菸案真正大尾者在府黨任要職？ 扁：蔡應壯士斷腕

2019-07-30 21:23

「我們也沒買」管碧玲、蔡其昌控華航說謊 華航致歉

2019-07-30 12:14

時力給高潞下通牒 明日前未說明最重開除黨籍

2019-07-30 16:31

全機就蔡英文沒買免稅品！溫紳：馬屁拍到家

2019-07-30 11:05

三任總統在華航包機上做什麼？隨機人員揭露共同點

2019-07-30 10:17

扁放話組黨釀家庭革命？ 套路全被她看穿…

2019-07-30 09:00

郭柯配機率大？ 他稱柯文哲支持郭原因「選不上丟臉」

2019-07-30 13:58

華航主管稱僅蔡英文沒買免稅品 蔡其昌提告

2019-07-30 11:53

助理獲綠能補助遭質疑 黃士修：我要幫高潞·以用說話

2019-07-30 23:05

時力不分區名單3人退黨 高潞辭職恐無人遞補

2019-07-30 22:35

總統府公布私菸調查 有1人買千條以上

2019-07-31 00:13

韓國瑜切水果請記者吃 向蘇貞昌喊話「來逮捕我吧！」

2019-07-30 12:00

華航董事長寫信跟綠委道歉 管碧玲：信寫的爛爆了！

2019-07-30 21:38

林佳龍說馬政府私菸破千成常態 羅智強：龍腦果然不同

2019-07-30 11:23

拍馬屁？唐湘龍爆：華航贊助攝影官日本辦蔡英文攝影展

2019-07-30 14:35

韓國瑜射出穿雲箭號召 黃暐瀚：明年人數多20倍也不驚訝

2019-07-30 11:05

蘇貞昌：大家都懂幽默 只有韓國瑜不懂

2019-07-30 18:06

連戰設宴韓王配不成 郭幕僚進北市府「郭柯合」有影？

2019-07-31 00:24

華航管理階層談對羅雅美印象 專機到外站會一起做清掃

2019-07-30 09:44

「全飛機只有蔡總統沒買」 蔡其昌要直接告華航主管

2019-07-30 12:00

韓國瑜：張善政出任國政顧問團團長 競總設高雄

2019-07-30 19:43

藍大老籲戒酒 韓國瑜：當市長沒喝醉過一次

2019-07-30 12:12

2020總統大選升溫 網友認為蔡英文最怕「這個人」

2019-07-30 18:47

郭台銘還沒回答柯文哲的問題 李正皓：原子彈藏在第2題

2019-07-30 12:28

國軍海空軍九鵬決戰五大射擊科目 昨命中率95.1%

2019-07-30 12:54

黃捷、黃郁芬領銜連署 籲時代力量「唯一支持蔡英文」

2019-07-31 01:34

張善政建議不說九二共識 韓國瑜：兩岸政策成熟後報告

2019-07-30 22:53

郭柯合有譜？劉宥彤今巧赴北市府開會

2019-07-30 17:55

【重磅快評】林佳龍打臉小英又扮檢察官 只打半場好球

2019-07-30 18:07

韓國瑜民調聲勢下滑 韓粉收斂盤整？

2019-07-30 13:41

不滿世大運維安變假新聞 陳佩琪：總統身旁怎養這種人

2019-07-30 23:03

馬政府私菸破千成常態？2名校官曝光將約談

2019-07-30 16:30

杜紫宸指一字之差卻遭亡命追殺 考慮蒐證提告韓粉

2019-07-30 08:45

中評會主席要求韓國瑜戒酒 蘇貞昌：真的開眼界

2019-07-30 15:20

影╱告華航主管告到底！蔡其昌：抹黑像病毒不斷蔓延

2019-07-30 15:34

腹背受敵才會贏 胡幼偉：韓國瑜贏大選是一齣黑色喜劇

2019-07-30 19:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top