徐永明：郭台銘認可郭粉連署 給國民黨壓力「換郭來」

2019-07-31 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



時代力量立委徐永明在臉書貼文，鴻海創辦人郭台銘認可郭粉衝刺總統連署，是穩賺不賠的好生意。

挺郭社團「正義老虎軍團」打算全台遍地開花，8月3日將在板橋農會前廣場發起連署活動，訴求「台灣需要大破大立的郭台銘當總統！國民黨可以輸，但中華民國台灣不能輸，正義老虎軍團全面發起連署郭台銘參選2020總統」。

「郭董當然不會放棄！」徐永明指出，高雄市長韓國瑜還在糾結戒不戒酒、有沒有喝醉，並講一些帶水果刀的小混混笑話時，只要是有點敏感度的人，都可以發現韓國瑜就是一個沒有準備好的總統參選人。既然韓國瑜沒準備好，一個曾經帶著鴻海大軍在全世界開疆闢土的霸主，當然覺得有機會與之一搏總統大位，這是人之常情。而且假如有台北市長柯文哲助陣，何嘗不能一試？

徐永明也說，郭粉大軍日前展開連署，目標衝刺百萬分，雖然馬上遭受韓粉暴力攻擊，但郭董一句「果凍粉絲辛苦了」，也算另一種認可連署行動的方式。只要韓國瑜一日副手人選未定，就代表黨內對韓信心不足，認為「抽韓換X」隨時都有可能發生。