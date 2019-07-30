助理獲綠能補助遭質疑 黃士修：我要幫高潞·以用說話

2019-07-30 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



時代力量今天舉行紀律委員會，會中決議高潞．以用有違反利益迴避原則之虞，「影響時代力量黨聲譽情節重大」，並限期在31日下午5點前，請高潞到會說明；否則將依目前掌握的事證做成決議。以核養綠公投提案人黃士修指出，這次他要幫高潞·以用委員說話。

能源局在107年9月6日公告，推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備補助計畫共有19案參與角逐，其中「台灣原住民族人文關懷協會」和「台灣創業育成產銷拓展中心協會」的創辦人是陳士章，現任負責人則是陳恩澤。

黃士修說，前者是日前尖叫撕衣事件的男主角，高潞·以用委員宣稱已離職的辦公室主任。後者是在該事件中，一日由副主任升為主任的另一位男主角。

107年12月5日，立法院第9屆第6會期經濟委員會第12次全體委員會議，繼續審查108年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分。高潞·以用委員明確主張「東都應該設立綠能科技示範場域」，林全能局長明確提到「鼓勵相關民間團體的幫忙」。

高潞·以用委員涉嫌違反利益迴避，因為她正好是經濟委員會的委員，經濟部為其監督單位。然而，大家都忽略了，申請補助名列第一位的民間團體，叫做「台灣再生能源推動聯盟」，這是廠商利益遊說團體。

黃士修說，田秋堇委員過繼給陳曼麗委員的辦公室主任陳秉亨，在接受媒體採訪的時候，大多使用台灣環境保護聯盟秘書長，偽裝成體制外的環保團體。陳秉亨的另一個身分，則是台灣再生能源推動聯盟副理事長。

如果因為高潞·以用委員在經濟委員會，其辦公室主任陳恩澤的協會，才領了能源局區區四百萬元的補助，就要被放大檢視。

那麼，陳曼麗委員代表民進黨不分區第三位，長期掛著推動再生能源與非核家園的招牌，對能源局的實質影響力，遠遠大於任何一位立委。

台灣再生能源推動聯盟憑藉著強大的政商關係，在立法院內主導再生能源與非核家園相關議案，影響的是千億元等級的風電光電開發案和躉購費率。