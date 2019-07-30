不滿世大運維安變假新聞 陳佩琪：總統身旁怎養這種人

2019-07-30 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



不滿世大運過後不斷遭抹紅，不僅台北市長柯文哲多次公開抱怨，柯文哲太太陳佩琪今也在臉書上發文表示，2017年世大運，因反年改團體抗議，當時現場維安明明是由國安局負責，只有總統和她的安全人員可以對外通訊，不料事後卻有媒體報導，指柯當下被嚇得「六神無主」，一度還癱坐在椅子上，最後有賴蔡總統啟動國安機制才化解危機。 台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

陳佩琪表示，印象中先生曾跟說過， 國家國安措施的規定，凡總統所到之處，必須畫出安全的淨空區域，在區域内人員要全面淨空，且通訊全面遮蔽，只有總統可以帶領安全特勤隨侍，也只有總統和她的安全人員可以對外通訊。

陳佩琪說，看了雜誌出的這篇報導， 自己嘲弄地問先生「 那天你是跟我一樣搽脂抹粉了？不然黑暗夜空下，還有人看出你臉上一陣青一陣白？」，「 那位記者是突破總統維安防線了， 不然怎麼跑到你身旁察覺你六神無主？」

陳佩琪酸，這些暗中捅人的小人行徑， 著實令人厭惡， 真的很想知道「在場官員」是誰？ 總統身旁怎麼會養這種人？口口聲聲說要大家一起杜絕假新聞，請問這是否假新聞？ 這則假新聞是從何而來？是誰製造的？

陳佩琪表示，事後回想，對先生來說，原來這只不過是道開胃小菜而已， 世大運結束後， 旋即開啟了他長達一年多，全國性的、有計畫的，全方位的被殲滅之旅。