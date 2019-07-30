傳郭台銘明早返台？郭陣營否認

2019-07-30 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



鴻海前董事長郭台銘在國民黨總統初選結束後，即與家人出國散心。聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

鴻海前董事長郭台銘在國民黨總統初選結束後，即與家人出國散心。外傳郭台銘明日預計上午7點半返台，挺郭團體原已預備上午6時半就前往接機。不過，郭辦聲明指出，時間有誤，對郭的實際回台時間並不清楚。

據傳郭台銘專機明一早抵達松山機場。但郭台銘辦公室表示，媒體傳言郭台銘明日上午7時30分回台，經查為誤；目前對郭台銘實際回台時間並不清楚，也沒有更進一步說明。