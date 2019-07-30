台灣自列已開發林濁水誇真厲害 網友酸有韓吹牛影子

2019-07-30 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



林濁水經常為文嘲諷韓國瑜喜歡自吹自擂，如今招來反噬。聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨前立委林濁水在臉書貼文說，美國總統川普再出三招，其中之一，是要求WTO把中國、新加坡、香港等改列已開發國家。

他說，有人意外，為什麼沒有台灣？他自問自答說，不要以為是示好台灣，而是2002台灣自告奮勇以已開發國家入會，後來後悔了要求改列最後又確定是已開發國家，硬是把香港、新加坡比下去，真厲害。

林濁水經常為文嘲諷韓國瑜喜歡自吹自擂，如今招來反噬，他這篇貼文下方竟有網友留言，說林濁水「自我感覺太良好，有韓吹牛的影子。」