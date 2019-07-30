交通部「滿部只見龍家班」？林佳龍：抹黑公務員

2019-07-30 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天表示，「滿部只見龍家班」的說法是抹黑公務員。本報資料照片 分享 facebook 國民黨團今舉辦記者會，批評滿朝盡是菊系人馬，還有「占據交通要道的龍家班」。交通部長林佳龍今出席活動表示，「這些都是抹黑公務員」，他到交通部任用一些過去台中市府的同仁，都是具公務員資格的文官，到交通部沒跳級，甚至有人降級減薪，外界不斷扭曲、抹黑說是政治酬庸，不僅消息錯誤，更是打擊公務員士氣。

林佳龍今日下午陪同行政院長蘇貞昌出席「新北市三重區三重商工地下停車場啟用典禮」，媒體詢問對於國民黨團指交通部「滿部只見龍家班」的看法。林佳龍表示，「為什麼要抹黑公務員？」他就任交通部長，基於用人唯才的原則，任用部分過去台中市府的同仁，很多都是具有公務員任用資格的文官，且沒有突然跳級。例如台鐵局副局長馮輝昇，過去擔任台中市府交通局副局長，到台鐵局任職後，俸給點數還因此減少。

林佳龍表示，現任觀光局副局長周廷彰，過去擔任台中市政府水利局長，是綠川整治的推手，在行銷方面獲得世界肯定，因此借用他的長才推動行銷與觀光；而交通部參事黃荷婷過去擔任台中市府勞工局長，後來到經濟部投審會擔任副執行秘書，也都是具有公務員資格的文官，到交通部負責勞資協調，也促成郵局基層員工加薪。

而現任交通部政務次長黃玉霖，本身為交通大學的教授，也擔任過交通大學與海基會的主任秘書，過去在台中市政府就擔任建設局長，學經歷非常完整，交通建設對他來說是專業，也非常熟練。

林佳龍呼籲，外界必須就事論事，不要因人廢言，也不能因為他們過去擔任的職務，就否定掉他們的能力，雖然政府換人執政，但是公務員還是國家的資產，外界不斷扭曲、抹黑說這是政治酬庸，不僅消息錯誤，更是在打擊公務員的士氣。