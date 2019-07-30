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工總提「五缺」未見改善 政委：已有巨大的改善

2019-07-30 18:41聯合報 記者林河名╱即時報導

政務委員龔明鑫。記者林河名／攝影
政務委員龔明鑫。記者林河名／攝影
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工總昨天發表「2019工總白皮書」，提及「五缺」未見改善，政務委員龔明鑫今天下午在行政院回應表示，政府解決「五缺」已有巨大的改善，怎麼會說「未見改善」？

「2019工總白皮書」直指美中貿易戰、全球貿易爭端方興未艾，台灣「五缺、六失」問題懸而未決。所謂「五缺」是指缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才；「六失」則是政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標。

龔明鑫回應表示，在大家最關心的「電的部分」，民進黨剛上台時，2016年5月31日的備轉容量率只有1.74%，當年備轉容量率低於6%有80天，供電壓力非常大，但到了今年，沒有一天低於6%，以現在這個時間點來講，幾乎不會有缺電問題，大家關心未來用電，經濟部也有長期性規畫、發展新電廠等。

龔明鑫說，他親自見到已有「巨大的變化」、「巨大的改善」，怎麼會說「未見改善」？他還表示，包括經濟部參與的同仁非常辛苦，「一句話抹煞他們的辛苦，我覺得非常不公平」。

至於「地的部分」，龔明鑫表示，行政院前院長賴清德時期就盤點出可使用1400多公頃，目前盤點後有1827公頃，且為因應將來台商回台及新投資，台糖也額外增加1040公頃土地備用；針對北部產業用地，政府也提供立體化更新方案；至於未來高科技產業展，由於中科、南科陸續飽和，將規畫新的園區，例如橋頭科學園區已經公布，未來若有需要，還會再增加。

有關「水的部分」，龔明鑫指出，目前產業較少提到缺水議題，推動前瞻基礎建設計畫之後，水源更是充足；經過盤點，重要產業園區有76處須用水，目前已核配272萬公噸、實際使用162萬公噸，仍有40%餘裕可以供應。

在「人才及勞動部分」，龔明鑫表示，經濟部等單位與民間企業合作「AI人工智慧學校」，每年可培訓6000名AI人才；我國失業率正處於10多年來新低，要從國內大量徵求勞動力有些困難，因此在外勞配額給予一定彈性，針對首波台商回台也有預核，目前也沒聽到回台台商有相關抱怨，而回台投資的台商本周也會累計超過一百家，投資總金額達五千億元。

對於工總白皮書也提及「托幼」政策，龔明鑫說，育兒津貼8月起擴大發放，準公托也將擴大在六都辦理，近5萬6千個兒童可受惠，這些都是秉持蘇揆「有政府」、「會做事」原則，努力方向都與工總建議不謀而合。

台商行政院
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