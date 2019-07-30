韓國瑜2條件重啟核四 政委：難度非常高 會拖非常久

2019-07-30 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



政務委員龔明鑫。記者林河名／攝影 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜日前表示，在「安全無虞、人民同意」兩個前提下，要繼續使用核能，包括重新啟動核四。但政務委員龔明鑫今天表示，「重啟核四的困難度非常非常高」，當初經濟部報來的計畫是，「即使有這樣的思考，時程也會拖得很久很久，還要看國際上能否與我們配合」，困難度不會比現有核電廠延役來得輕鬆。

工業總會昨天提出「2019工總白皮書」，在能源政策方面，產業對於未來穩定供電仍感憂慮，建請政府應將核電「備而不用」，增加電力調度彈性，消除產業界疑慮。龔明鑫今天下午在行政院回應表示，核電「備而不用」很困難，因為要付出很大的成本去維護。

龔明鑫表示，核廢料儲存已全部滿了，現有核電廠別說想要增加延役，連除役都產生困難，「退都退不出來，怎麼可能再換新的進去？這不可能。」他說，先不討論合理性是如何，實際上操作就有困難，還有，新北市一直擔心這些核廢料、核原料會變成最終儲存場，即便政府再三保證，還是有不同的立場在思考這個問題。

他表示，除了有實際上困難，再加上若沒有運轉，機器也會老壞，所以現有核電廠可能仍須依當初設定的40年期程來除役。

記者追問，高雄市長韓國瑜日前在國民黨總統初選「國政願景電視發表會」表示，在「安全無虞、人民同意」兩個前提下，要繼續使用核能，包括重新啟動核四，是否可行？

龔明鑫回答，首先，外界有個誤解，以為核能仍占發電的主力，實際上，核能僅占發電不到10%，「一成都不到」，而且比率還在下降當中，因此在發電結構所占比率愈來愈低。

「第二個，大家也誤解核四好像是新的機組，新的不用很可惜，但它也已經20年了，從剛開始蓋到現在已經20年了，很多零件都已經壞掉。」龔明鑫說，核一、核二廠雖然更久，但一部車子如果20年都沒去開它，沒有真正運轉及維護，要再啟動它，「風險比在正常運作的機器更不可靠」。

他還提到，自己擔任經濟部次長時，核四廠把燃料棒送出去，想看看全世界有沒有使用這個燃料棒的公司也可以用，但問的結果，大部分核電公司都不要，因為已經太老舊，只有一家還在用同樣規格，其他比較新的公司都沒有在用，「將來真正要使用時，還要請國外公司幫我們做這樣已經很老舊的規格」。

龔明鑫強調，講這件事的意義在於，「核四不是新的，只是一直沒有去運轉它，所以重啟核四的困難度是非常、非常高的」，而且當初的美國奇異公司團隊已經散掉了，若要重新再恢復，要再重組團隊，非常困難，所以經濟部報來的計畫就是，「即使有這樣的思考，時程也會拖得很久、很久，還要看國際上能否與我們相配合，所以其困難度，不會比延役來得輕鬆。」

他舉例，單是核二廠（2號機）重啟，就花了非常大的工夫，「但核四從來沒有真正啟動過，而且它所有的規格都不是我們想像的那個樣子」，「如果實際上去了解，安全上真的堪虞」。