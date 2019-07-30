柯P邀當副市長「職前訓練」 高嘉瑜婉拒：我不當備胎的

2019-07-30 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



外傳黃國昌打算和台北市長柯文哲合作對此，柯文哲今受訪時直言，不曉得，又說支持市議員高嘉瑜選港湖立委。對此，高嘉瑜表示，自己不喜歡當「備胎」，要當就是正的。圖／翻攝自高嘉瑜臉書 分享 facebook 綠黨桃園市議員王浩宇日前在臉書爆料，指黃國昌打算和台北市長柯文哲合作，等柯去選總統，黃國昌就準備「卡台北市長的位置」。對此，柯文哲今受訪時直言，不曉得，很久很久沒有看到黃國昌了，還說「我都還沒有走」，隨後又說支持市議員高嘉瑜選港湖立委。

對此，高嘉瑜表示，自己不喜歡當「備胎」，要當就是正的，柯私下也有詢問「要不要真的可慮去當副市長」，先去磨練一下，然後再去當市長。

不過高嘉瑜強調，自己的目標是港湖立委，要先把這一仗打好，有機會再往其他方面考慮，如果連自己的地方都沒有辦法顧好，那也很難往其他方向發展。

高嘉瑜說，自己沒有要當「備胎」，也沒有要當副市長，隨後也開玩笑說，目標就是先選立委，選不上就選市長，再選不上就去選總統。

高嘉瑜表示，如果黃國昌有意願選台北市長，可以考慮先去當備胎市長，熟悉市政後，說不定台北市民覺得黃國昌做得不錯，選台北市長也很有機會，像之前新北市長侯友宜就是先當副市長才選上的。

高嘉瑜說，黃國昌先去「職前訓練」一下，一方面讓市民覺得他可不可以勝任，二來也是了解自己適不適合，搞不好黃國昌覺得不適合，比較想要當民意表，揭發弊案。

至於若柯文哲選總統，是否會考慮當副手？高嘉瑜笑說，不可能啦，「我還沒有40歲」，而且要選就要選總統。

媒體追問，有聽過柯文哲的副手人選嗎？高嘉瑜說，這是很嚴肅的事情，相信柯有自己的規畫，自己不了解也不方便參與。