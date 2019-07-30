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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

時力給高潞下通牒 明日前未說明最重開除黨籍

2019-07-30 16:31聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便，獲得經濟部400萬元的...
時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便，獲得經濟部400萬元的綠能補助一案。 圖／聯合報系資料照片
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時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便，獲得經濟部400萬元的綠能補助一案，時力今天下午召開紀律委員會表示，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大，但依程序應給高潞・以用委員陳述之機會，若高潞7月31日下午5時以前未和黨中央陳述說明，將以目前掌握之事證進行決議，最重予以開除黨籍。

時代力量發言人李兆立上午受訪時表示，高潞・以用助理是否涉及未利益迴避，獲取政府補助，黨已經在昨天晚上啟動調查，並在今日下午二時召開紀律委員會，若有違法情事，就會依照黨紀規章，要求高潞辭去立委。

紀律委員會經過逾2小時討論後，做出三點決議。

一、經查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反《立法委員行為法》第19條及20條，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查。

二、就目前掌握事證，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大。然依程序應予高潞以用委員陳述之機會。由於今日紀律委員會多次聯繫高潞以用委員未果，本會將再作通知，請當事人於2019年7月31日下午5點前到會說明。

三、如高潞以用委員於規定期限前未提出說明，本會將逕依目前掌握之事證進行決議。

李兆立表示，若屆時高潞未能前來陳述說明，根據黨章規定，最重將有可能予以開除黨籍。被點名涉嫌獲取補助的高潞・以用國會辦公室副主任陳恩澤則發出聲明表示，對於媒體報導他應主動申報，依當時施行之相關規範，並無法源，要求勿混淆視聽，損及他本人聲譽，「所申請對原鄉部落有所助益的政府資源，都是依法申請，於法有據。」

高潞時代力量
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