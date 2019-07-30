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臺史博展出「淇淇太陽餅」 網酸：有國安牌超買菸嗎？

2019-07-30 16:06聯合報 記者林政忠╱即時報導

「國立臺灣歷史博物館」正展出太陽花學運的「淇淇太陽餅」，太陽餅被列為文物特展，引...
「國立臺灣歷史博物館」正展出太陽花學運的「淇淇太陽餅」，太陽餅被列為文物特展，引發網友議論。圖/取自國立臺灣歷史博物館粉專
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位於台南市的「國立臺灣歷史博物館臺史博）」正在展出「迫力．破力：戰後臺灣社會運動特展」，最引人矚目的是，太陽花學運中紅極一時的「淇淇太陽餅」，竟被列為文物特展。

臺史博在粉絲專頁貼文指出，當食物成為藏品，該如何保存？還記得在318公民運動紅極一時的淇淇太陽餅嗎？當時由網友集資訂購、「加倍奉還」給宣稱太陽餅被抗爭者吃掉的行政院副秘書長蕭家淇，太陽餅之後又透過創作被黏貼在一張黑色卡紙上，實體物件輾轉來到了臺史博保存。

臺史博表示，食物出現在博物館，且要收藏、保存，著實使館內的文物保存人員傷透了腦筋，因為食物會吸引囓齒動物和昆蟲，極有可能引發後續的蟲害問題，但既然這件太陽餅以文物的身分入藏了，博物館的責任就是盡力要維護它。

臺史博指出，目前這件文物以「絕氧除蟲包」的形式保存，同時為了顧及展示的美觀性，特別為它訂製了同等尺寸的壓克力盒，使文物可妥適的平躺在盒內，最後再將絕氧劑放置在下層的壓克力盒中。目前這件文物正在「迫力・破力：戰後臺灣社會運動特展」展出，各位朋友有空來看展時，也別忘了來看看這件特殊保存的展品喔。

對於太陽餅被列為博物館文物特展，網友反應熱絡。有人留言「還有林飛帆的外套、陳為廷的上衣也可以」、「為什麼沒有邱毅的香蕉？」「請問有國安牌超買煙嗎？」

也有網友不以為然指出，「完全無視盜竊行為，還以此為宣傳，不只道德淪喪，連法律觀念也非常的糟糕，國立臺灣歷史博物館，你們真糟糕。請問有沒有吳淑珍同型的輪椅？蔡英文的初版論文也行」。

「國立歷史博物館可以這樣公開嘲笑前朝官員嗎？是好笑啦，但不太妥當吧？等一下1年後或5年後，有人展香菸怎麼辦？」

文物博物館臺史博
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