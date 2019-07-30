高潞助理獲補助案 經濟部：無違法

2019-07-30 16:05 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



時代力量立委高潞．以用於29日夜間急發聲明表示，本人自擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助。（photo by高潞．以用臉書 ） 分享 facebook 綠黨29日晚於臉書爆料，時代力量立委高潞．以用的國會助理陳恩澤，利用職務之便獲取經濟部400萬補助。隨後時力黨中央速發聲明表示，如屬實，將請高潞委員主動辭去立委。高潞．以用回應，個人未利用立委職權獲取補助。陳恩澤表示，申請於法有據。經濟部回應，沒有利益迴避問題。

綠黨：違《利衝法》

綠黨29日晚於臉書「時力立委助理，狂拿經濟部400萬補助」一文指出，高潞．以用在立院擔任經濟委員會委員，經濟部是其監督單位，而由她的助理所經營的2個單位，在沒有實績的狀況下，竟於1月獲經濟部「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」最高400萬元的綠能補助，讓很多無法獲得核定的單位私下議論紛紛。

「高舉新政治大旗的時代力量，長期以最高道德標準來要求別的政黨，那對自己的委員跟助理呢？」綠黨指出，高潞對經濟部有監督權，由其助理陳恩澤擔任負責人的2個單位，卻承攬經濟部數百萬元計畫，明顯違反利益迴避法規定。

高潞：本人並無濫權

「立委助理權力源自於立委，黨中央會以最高標準要求高潞自清。」時代力量黨中央29晚發表聲明，即刻啟動黨紀調查，如有違法會主動移送檢調單位。時代力量立院黨團也表示，會先要求高潞委員停止其副總召職務與黨團職權，如違反《立委行為法》、《公職人員利益衝突迴避法》，黨團絕不護短。

接著，高潞．以用於29深夜發聲明：「『本人』自擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助，面對不實指控，對我及時代力量的政治形象都造成損害。」

經濟部：無違法

陳恩澤發聲明表示，自己服務族人，舉凡對於原鄉部落有助的政府資源都依法申請、於法有據。對於外界質疑他應「主動申報與立委的關係」，他則解釋，當時實施的相關規範並無法源，不應混淆視聽。

經濟部於30日清查該申請文件後強調，雖然申請文件上確實有陳恩澤名字，且並未主動揭露申請人與高潞之關係，但程序仍符合規定，沒有利益迴避的問題，因《公職人員利益衝突迴避法》去年12月上路，但該案件審查在去年8月申請截止、10月進行審查，尚不適用。

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