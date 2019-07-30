王浩宇：高潞．以用助理藉社團獲400萬補助未避利益？

2019-07-30 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



時代力量今晚表示，針對時力立委高潞．以用的國會助理，疑涉入利用職務之便獲取政府部門補助。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 桃園市議員王浩宇今天指出，經濟部今年一月公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，在19個申請單位中「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」這兩個分別位於花蓮的團體，1月19日各獲得經濟部核定最高200萬元的補助。

王浩宇表示看似正常的經濟部綠能補助，背後卻讓很多沒有申請到的單位感到不滿，因為上述兩團體創辦人陳士章是高潞.以用的緋聞對象創辦，目前負責人陳恩澤是立委高潞以用國會辦公室副主任，有助理身分，有未迴避利益違反公職人員利益衝突迴避法之嫌。

時代力量為此也啟動調查程序，強調如果真有違反利益迴避法，會請高潞‧以用主動辭立委和時力黨內決策委員職務，同時移送檢調單位調查。不過高潞‧以用強調並未以職權獲補助，綠黨不實的指控雖然傷害她和時力的政治形象，但是她仍會繼續監督政府施政和促進原住民族的權益。

王浩宇提出綠黨收集的資料，指高潞.以用擔任立法院經第9屆第6會期濟委員會委員，經濟部是被監督單位，她的助理所經營的兩個團體，在該會期結束前合計獲經濟部400萬元的綠能補助，這讓很多無法獲得核定的團體議論紛紛。

利益迴避法第14條明定，公職人員或其關係人不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。王浩宇強調，就算是「依法令規定經由公平競爭方式」申請，也必須主動於申請時於文件內據實表明其身分關係。