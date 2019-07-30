綠：韓國瑜淹水責任還沒完

2019-07-30 13:58 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



高雄719豪雨引發政治風波，行政院昨做由副院長陳其邁，宣布核定高雄市719豪雨的災害救助金額共700戶1400萬。不過這次719豪雨給高雄帶來的災情，多數受災戶恐難達到中央補助的客觀標準。政院人士指出，行政院長蘇貞昌認為，畢竟自家淹水跟其他幾戶淹水沒有直接關聯，民眾感受也會有差，因此在自家淹水達標情況下，都會核予補助。

719豪雨淹水，韓國瑜要求中央比照去年補助淹水戶，再度與行政院隔空開戰，行政院在昨指出，雖高雄市政府來函中也坦承「此災情規模雖不及107年0823水災」，但為表達對受災居民之關切，因此核定補助淹水戶每戶2萬元淹水救助金，並由陳其邁在高雄視察時宣布，希望協助受災戶盡速恢復家園。

政院人士指出，此筆淹水救助金是實報實銷，高雄市政府初估淹水戶數是700戶，但會在實地勘驗後會有落差，實際數字應該會低於700戶。

事實上，若照過往經濟部的函釋，中央要補助淹水救助金的條件，除了自宅的淹水達到50公分，還必須要淹水面積達到當地面積5%或是淹水戶數達8000戶，抑或是中央因淹水設置前進指揮所，倘若都未達標，也有一個選項是交由中央評估考量。

不過，高雄市議員康裕成等人日前赴高雄地檢署按鈴申告，指控719係因十全滯洪池工程延宕，機具未移除導致水閘門未開等緣故釀災，與高市府唇槍舌戰；綠營人士說，淹水補助中央已處理，但韓國瑜依然要面對淹水當日等釀災質疑，後續恐有法律問題，韓市府團隊的淹水責任還沒完。