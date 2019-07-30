109年新南向預算初估竟變少？鄧振中點出兩關鍵

2019-07-30 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院經貿談判辦公室被爆要求各部會重新盤點，將明年度相關業務經費劃歸成新南向預算，補齊明年度預算與今年的1.8億落差，引發浮編預算的質疑。總談判代表、政委鄧振中則點出兩關鍵，一是少了已經執行完畢的一次性投資，另外則是有可能是預算名稱上的誤解。

行政院經貿談判辦公室7月25日向部會發出特急件，表示收到主計總處通知，109年度的新南向經費預算初版竟然較今年度少了1.8億元，請各部會盤點，讓相關業務經費都能劃歸成新南向預算。此做法遭藍委質疑是浮編預算，製造新南向成功假象。

鄧振中說，政府為了檢討新南向政策的預算反應，因此請各部會盤整，但過程中，主計總處主動發現明年度與今年度達到1.8億的預算落差，因此才請部會再行盤點，他推估，落差的原因是新南向政策過往有些一次性投資，錢已經投入，預算也執行完畢，因此明年度部會也就不再編列，少了一次性投資項目之後，總數自然會減少。

除了一次性投資之外，鄧振中也點出老公務員才能看出的另一個關鍵，像是有些時候，預算名稱可能只有國際事務，譬如說經濟部工業局可能提出要跟國際上其他產業做連結，因此要舉辦研考會或是共同研究等等，雖然內容應該與新南向相關，但名稱上沒有新南向三個字，負責業務的人當然清楚是執行新南向業務相關，但盤整的單位可能就不會發現，因此產生落差。

鄧振中表示，公務預算不會做假，請部會再次盤點，是為了讓預算實際效用呈現出來，這也是政府組織管理的重要工具，否認浮編預算。