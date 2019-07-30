高雄719淹水後續 綠營緊盯不放

2019-07-30 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



高雄719豪雨引發政治風波，行政院昨由副院長陳其邁，宣布核定高雄市719豪雨的災害救助金額共700戶1400萬。不過這次719豪雨給高雄帶來的災情，多數受災戶恐難達到中央補助的客觀標準，政院人士指出，行政院長蘇貞昌認為，畢竟自家淹水跟其他幾戶淹水沒有直接關聯，民眾感受也會有差，因此在自宅淹水達標情況下，都會核予補助。

719豪雨淹水，韓國瑜要求中央比照去年補助淹水戶，再度與行政院隔空開戰，最終行政院在昨指出，雖高雄市政府來函中也坦承「此災情規模雖不及107年0823水災」，但為表達對受災居民之關切，因此核定補助淹水戶每戶2萬元淹水救助金，同時讓陳其邁在高雄視察兼宣布，希望協助受災戶盡速恢復家園。

政院人士指出，此筆淹水救助金是實報實銷，高雄市政府初估淹水戶數是700戶，但會在實地勘驗後會有落差，實際數字應該會低於700戶。

事實上，若照過往經濟部的函釋，中央要補助淹水救助金的條件，除了自宅的淹水達到50公分，還必須要淹水面積達到當地面積5%或是淹水戶數達8000戶，抑或是中央因淹水設置前進指揮所，倘若都未達標，也有一個選項是交由中央評估考量。

政院人士指出，前三項對於範圍的要求都過於嚴格，蘇貞昌認為這樣並無法體會淹水民眾的苦，畢竟自家淹水跟其他幾戶淹水並沒有直接關聯，民眾感受也會有差，因此在淹水標準也有達標情況下，決定核定。