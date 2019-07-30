台教會要求公部門退訂特定媒體 韓國瑜：憑什麼？

2019-07-30 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台灣教授協會昨舉行「公帑購紅媒，政府請正視」記者會，點名紅媒就是某特定媒體，籲公營機構單位勿訂閱。高雄市長韓國瑜今批，台教會有什麼資格要求政府部門不要訂什麼媒體，憑什麼？這半年來，他被抹黑成什麼樣子，他有講過話嗎？台教會怎不出來仗義執言？是大小眼嗎？

韓國瑜說，台教會如果自己想看什麼媒體，自己就去看，「台教會有什麼資格，說不要訂這個媒體、訂那個媒體？台教會憑什麼？要求政府部門不要訂，憑什麼？誰給他這個權利，台教會是誰？」

韓國瑜說，如果用這標準，「韓國瑜一直被抹黑，這半年來，我被黑成什麼樣子了？我有講過嗎？台教會為什麼不想一想韓國瑜的處境呢？每一秒鐘黑韓一次的媒體，台教會為什麼不站出來，仗義執言呢？台教會是大小眼嗎？台教會憑什麼決定讀者知的權利？憑什麼要求政府機關退什麼媒體，憑什麼？我就講這3個字，憑什麼？台教會憑什麼？」