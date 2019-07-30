親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
特勤私菸案延燒
藍營初選韓勝出
政治
軍事
綜合

綠委怒控「僅小英沒買免稅品」是謊言 華航緊急致歉

人頭當球踢！巴西毒梟黑幫獄中斬首火拼 至少57死

台教會要求公部門退訂特定媒體 韓國瑜：憑什麼？

2019-07-30 12:30聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

台灣教授協會昨舉行「公帑購紅媒，政府請正視」記者會，點名紅媒就是某特定媒體，籲公營機構單位勿訂閱。高雄市韓國瑜今批，台教會有什麼資格要求政府部門不要訂什麼媒體，憑什麼？這半年來，他被抹黑成什麼樣子，他有講過話嗎？台教會怎不出來仗義執言？是大小眼嗎？

韓國瑜說，台教會如果自己想看什麼媒體，自己就去看，「台教會有什麼資格，說不要訂這個媒體、訂那個媒體？台教會憑什麼？要求政府部門不要訂，憑什麼？誰給他這個權利，台教會是誰？」

韓國瑜說，如果用這標準，「韓國瑜一直被抹黑，這半年來，我被黑成什麼樣子了？我有講過嗎？台教會為什麼不想一想韓國瑜的處境呢？每一秒鐘黑韓一次的媒體，台教會為什麼不站出來，仗義執言呢？台教會是大小眼嗎？台教會憑什麼決定讀者知的權利？憑什麼要求政府機關退什麼媒體，憑什麼？我就講這3個字，憑什麼？台教會憑什麼？」

他說，這個社會上太多奇怪的組織，自己以為拿到正義之劍，實在是太過分，「你看到韓國瑜的處境，你為什麼不出來講話呢？台教會幫韓國瑜講講話嘛，每一秒鐘、每一分鐘都在抹韓國瑜，都在抹黑高雄市，台教會到哪去了？不見了？太無聊了！」

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖/攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖/攝影
分享

韓國瑜高雄市
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

高潞助理涉違反利益迴避 時力：違法即要求辭立委

2019-07-30 10:34

藍委爆新南向預算明年比今年少1.8億 政院竟要求調整

2019-07-30 12:15

109年新南向預算初估竟變少？鄧振中點出兩關鍵

2019-07-30 12:33

高雄719淹水後續 綠營緊盯不放

2019-07-30 12:32

府院黨抗韓 蔡英文守勢、蘇貞昌陳其邁火力全開

2019-07-30 12:24

黃國昌合作打算卡台北市長位？柯文哲笑回：我還沒走耶

2019-07-30 11:40

社區大厦拒社福不文明？ 柯文哲：台北市長的立場很清楚

2019-07-30 11:39

遞補時力立委第一順位！柯一正：該我承擔就承擔

2019-07-30 11:38

強生出任英相 蔡英文盼續深化各領域夥伴關係

2019-07-30 11:28

U值媒／周星馳如何闖進台灣政治？

2019-07-30 10:53

蔡總統接見加州州眾議長 藍道安曾在台教英文

2019-07-30 10:39

遭控未利益迴避獲補助 高潞助理：依法申請原鄉資源

2019-07-30 10:18

私菸案燒九天 華航資深員工：未來仍想為專機服務　

2019-07-30 09:09

扁放話組黨釀家庭革命？ 套路全被她看穿…

2019-07-30 09:00

助理拿400萬補助若屬實 時力要高潞辭立委

2019-07-30 00:31

藍拚立委 吳敦義加碼到86席

2019-07-30 00:28

蘇揆酸見港特首不敢坐滿 韓回：閣揆要有高度、格調

2019-07-30 00:23

助理拿400萬經濟部補助？高潞：不實指控

2019-07-30 00:15

國民黨基隆黨部被查封 主委：痛定思痛檢討

2019-07-29 23:45

謝長廷預言 高雄今年恐登革熱大蔓延

2019-07-29 22:22

國民黨前立委陳杰提建議 吳敦義應請纓轉戰艱困選區

2019-07-29 21:27

蔡其昌發表新書 陳菊透露當年助選兼作媒

2019-07-29 20:10

發表新書「後背包的初心」蔡其昌：今天只打書不打菸

2019-07-29 18:18

基隆市黨部被查封 謝國樑：請民進黨停止政治鬥爭

2019-07-29 17:54

「一邊一國行動黨」影響明年選情？王定宇這樣說

2019-07-29 16:49

蘇煥智要組黨 黃偉哲：綠營的力量不應該分散

2019-07-29 16:42

虧蔡其昌落選兩次就出書 蘇貞昌：那我可以出一套

2019-07-29 16:22

台灣經濟將躍居4小龍之首？ 蔡英文：台灣人要緊守主權

2019-07-29 16:17

719高雄受災戶 淹水高度逾50公分政院補助2萬元

2019-07-29 14:06

學者：柯文哲可吸蔡英文的票 但撼動不了韓國瑜的票

2019-07-29 13:17

賴系台南議員林宜瑾和挺英王定宇 成立聯合服務處

2019-07-29 11:38

戰神新動向！他預測黃國昌與柯文哲合作補位選台北市長

2019-07-29 10:45

「在最不可能的地方獲勝」陳柏惟8月10日宣布挑戰台中顔家

2019-07-29 09:33

看遍30年兩岸過往 他點評4位總統的「左顧右盼」

2019-07-29 08:00

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12
看更多

熱門文章

華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

2019-07-30 09:25

20名買家主動出列自清 北檢向國安局借場地訊問證人

2019-07-29 20:53

徐永明：私菸揭弊倒打時力 自作聰明誤大局誰餿主意？

2019-07-30 08:08

郭LINE回傳關公圖 劉宥彤透露郭台銘下一步計畫

2019-07-30 10:22

韓國瑜副手是誰？ 她點名這3人都是好人選

2019-07-29 19:55

韓國瑜向他借穿雲箭！目標非小英 而是這群人

2019-07-30 08:00

走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人

2019-07-29 15:25

助理狂拿400萬經濟部補助 時力要高潞辭立委

2019-07-29 22:58

獨╱私菸風暴自檢表曝案情不單純 國安局邀北檢共同調查

2019-07-29 20:50

蘇貞昌再嗆韓國瑜 孫大千：連神明都敢騙沒資格說嘴

2019-07-30 08:09

買免稅品華航把全團拖下水 管碧玲：查到我買 發無限量雞排

2019-07-30 11:35

影／中科院昔日研發雷霆2000 兔子與狗當先鋒

2019-07-29 17:18

助理拿400萬補助若屬實 時力要高潞辭立委

2019-07-30 00:31

蘇貞昌轟韓國瑜：去香港連沙發都不敢坐滿

2019-07-29 14:41

韓國瑜應宣示戒酒？柯文哲7字回應

2019-07-29 15:02

【重磅快評】韓國瑜帶刀就法辦？談蘇揆與反輔選的距離

2019-07-29 18:00

謝龍介：綠總統初選時南部基層收到大量私菸 令人起疑

2019-07-30 08:21

沒有郭台銘的全代會 唐湘龍：是國民黨最大危機

2019-07-29 16:01

林佳龍要求查出私菸案關鍵這一年 華航僅回應七字

2019-07-29 19:22

三任總統在華航包機上做什麼？隨機人員揭露共同點

2019-07-30 10:17

扁放話組黨釀家庭革命？ 套路全被她看穿…

2019-07-30 09:00

蔡英文執政倒退30年？ 扁酸韓國瑜： 1989還未開放黨禁

2019-07-30 04:42

走私菸讓小英致命？羅友志：金錢跟香菸殺傷力不一樣

2019-07-29 14:33

全機就蔡英文沒買免稅品！溫紳：馬屁拍到家

2019-07-30 11:05

私菸案爆轉折點 藍營指是陳菊任總統府秘書長後

2019-07-29 21:05

2種貪汙罪 刑度差很大…公務車載菸最重無期刑

2019-07-30 00:24

影／團結即挺韓？ 王金平求重錄改口：團結支持中華民國

2019-07-29 13:34

走過53年頭 國民黨基隆市黨部遭查封主委痛心

2019-07-29 13:56

大老勸韓國瑜戒酒 王淺秋：勿視為毒品勿污名化

2019-07-29 17:41

共軍台海當面操演 國防部：破壞區域安全穩定

2019-07-29 16:03

國安特勤涉走私 前國安會秘書長胡為真：匪夷所思

2019-07-29 19:38

馬政府人士承認團購陋習 王定宇：當成福利還拿來說嘴

2019-07-29 20:43

挺郭台銘選總統！「老虎軍團」拚連署遍地開花

2019-07-29 16:06

【即時短評】遭酸恐成「姚文哲」 等一下柯文哲還有戲

2019-07-29 14:43

別怪華航華膳弄妳 王鴻薇問小英：妳何時挺過華航人？

2019-07-29 15:57

「我們也沒買」管碧玲、蔡其昌控華航說謊 華航致歉

2019-07-30 12:14

蘇貞昌話很酸 韓國瑜：行政院長應有一定高度及格調

2019-07-29 23:46

私菸案 檢赴國安局偵訊20人 陳菊「若有責任不會逃避」

2019-07-30 00:08

趙守博籲戒酒 王淺秋妙回「有一種醉，是關心你會醉」

2019-07-29 17:47

韓國瑜射出穿雲箭號召 黃暐瀚：明年人數多20倍也不驚訝

2019-07-30 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top