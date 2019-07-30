府院黨抗韓 蔡英文守勢、蘇貞昌陳其邁火力全開

2019-07-30 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



明年大選國民兩黨總統參選人底定後，民進黨府院黨對高雄市長韓國瑜的攻勢一波接一波。其中，蔡英文總統採取守勢，大多只回應韓國瑜攸關國政的批評；行政院正副院長蘇貞昌及陳其邁，從兩岸到高雄市政主動開火，火力兇猛且酸味十足。

距離總統選舉約剩半年，據了解，在台北市長柯文哲參選動向尚未明朗的情況下，民進黨目前將監督與攻擊火力聚焦於韓國瑜，府院黨及黨籍立委的「抗韓」模式也有所不同。

從民進黨總統初選到藍綠總統參選人對陣，蔡英文不斷強化專注國政的「總統角色」，尤其今年初大陸提出一國兩制台灣方案、香港「反送中」事件以及出訪友邦過境美國，蔡不斷凸顯在兩岸外交方面的話語權；面對韓國瑜的各式批評，蔡大多「被動」回應。

蘇貞昌、陳其邁對韓國瑜則是火力全開，從登革熱防疫中央與地方的交鋒，蘇貞昌要韓國瑜專心將高雄登革熱減低疫情，不要只講選舉口號。韓國瑜爬樹勘災，蘇也批評是不良示範。

韓國瑜參選總統強調是中華民國保衛戰，陳其邁則反酸，對照韓國瑜之前進去香港中聯辦，是一個很大的諷刺。全世界都關心香港反送中，但幾乎沒看到韓對此講話，不知有什麼苦衷、難言之隱。