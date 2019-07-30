藍委爆新南向預算明年比今年少1.8億 政院竟要求調整

2019-07-30 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「2019年越南投資座談會」日前盛大舉行。圖/台新銀行提供 分享 facebook 「行政院經貿談判辦公室」上周四發函點名八個部會，要求重新詳查預算編列，只因新南向政策109年編列的總預算，總計比108年少1.8億，「恐不利對外說明政府對新南向的重視程度。」國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，蔡政府的新南向政策錯誤，行政院卻硬要各部會再詳查預算，分明是為了膨脹、美化新南向的業績及重要性。

曾銘宗日前接獲爆料，指「行政院經貿談判辦公室」上周接獲主計總處通知發現，各部會新南向109年的總經費，比108年少1.8億元，行政院經貿談判辦公室立即發文八個部會，表示「鑑於新南向政策是政府重要政策之一，相關預算總額減少，恐不利對外說明政府對新南向政策的重視程度，請各部會再詳查預算編列情形。」

曾銘宗說，109年新南向政策的總預算編列，各部會都是依照實際需要編出預算，但行政院卻因總預算比去年減少，就要求八部會調整，且周四發文，要求周五中午前就要回覆，好向行政院長蘇貞昌報告。曾批評，硬要部會調整預算，只會讓預算使用、政府資源的配置錯誤。

曾也提到，檢視蔡政府的新南向績效，若從出口成長看，馬英九執政期間，2008-2015年台灣對南向國家的出口成長率有5.5%；不過蔡政府上任後，2016-2018年平均出口成長只有4.5%，今年第一季還負成長。蔡積極推動新南向，目的只是要降低對中國大陸的依賴，但從數據顯示，蔡政府去年對中國大陸、香港的出口比率高達41.2%，比馬政府時期還高。

曾批評，蔡推動新南向，推動半天出口成長下降，新南向政策根本就是錯誤政策，甚至沒有績效還要硬詳查預算，根本就是要做績效假象，未來預算送到立法院，國民黨立院黨團絕對會嚴格審查。