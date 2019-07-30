「全飛機只有蔡總統沒買」 蔡其昌要直接告華航主管

2019-07-30 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌和總統蔡英文搭專機行外交之旅，國安局私菸案，蔡其昌一直強調此案要辦到底，無上限，他今天在臉書說，他要直接告華航一名主管，不保留法律追訴權；他強調「華航不該帶頭製造謠言」

蔡其昌今天在臉書寫：針對華航公司劉姓主管在電台節目上指稱「全飛機只有蔡總統沒買」，嚴重誤導全國社會各界對專機出訪人員的印象。雖然在飛機上可在規定內購買免稅商品，但包含我在內的許多隨團出訪人員都並未去購買，如此說法已經嚴重侮辱這些未購買者，我將委由律師正式對華航該發言者提出告訴，以正視聽！」