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遭控未利益迴避獲補助 高潞助理：依法申請原鄉資源

2019-07-30 10:18聯合報 記者林麗玉╱即時報導

綠黨爆料，時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便獲取政府補助，獲得經濟部四百萬元的綠能補助。被點名涉嫌獲取補助的高潞・以用國會辦公室副主任陳恩澤今天發出聲明表示，他所申請對原鄉部落有所助益的政府資源，都是依法申請，於法有據。陳也提到，對於媒體報導他應主動申報，依當時施行之相關規範，並無法源，要求勿混淆視聽，損及他本人聲譽。

陳恩澤表示，他身為台灣原住民族人，積極為原鄉部落發展努力，所做的都是投身公益服務族人，至於他所擔任第三部門的職務，也都出自公益法人，法人自得依其獨立法律人格，逕自於中華民國法律規範體系內遂行其法人格。陳表示，他所申請的政府資源，都是依法申請，於法有據。要求各界勿混淆視聽，損及他聲譽。

綠黨是在臉書爆料，表示今年一月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單。在十九個申請單位中「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」這兩個分別位於花蓮豐濱鄉、鳳林鎮的單位在一月十九日同時獲得經濟部核定最高兩百萬元的補助，並發現兩個組織負責人正是高潞‧以用國會辦公室的副主任陳恩澤。

對於高潞・以用助理被踢爆涉嫌利用職務之便，獲取政府補助，未利益迴避，黨主席邱顯智第一時間也下令啟動調查；若屬實，將請高潞主動辭去立委及黨內決策委員職務。時力也即刻啟動黨紀調查，若有違法也將主動移送檢調單位調查。高潞・以用上午電話關機中，並無對外出面說明。

時代力量原住民立委高潞‧以用。聯合報系資料照
時代力量原住民立委高潞‧以用。聯合報系資料照
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原住民時代力量邱顯智高潞‧以用
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