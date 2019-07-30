影／華航員工爆 她是專機上唯一沒買免稅商品的人

相關新聞
徐永明：私菸揭弊倒打時力 自作聰明誤大局誰餿主意？2019-07-30 08:08
華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品2019-07-30 09:25
華航管理階層談對羅雅美印象 專機到外站會一起做清掃2019-07-30 09:44
私菸案燒九天 華航資深員工：未來仍想為專機服務2019-07-30 09:09
北檢2處秘密辦公室…專辦敏感案子 曾密訊馬英九2019-07-30 00:35
2種貪汙罪 刑度差很大…公務車載菸最重無期刑2019-07-30 00:24
藍批府干預司法 府嗆藍施壓檢方2019-07-30 00:18
私菸破千成常態 林佳龍：查2014年6月轉折點2019-07-30 00:14
誰買菸？張恒嘉這麼說…北檢2路追查藏鏡人2019-07-30 00:08
私菸案 檢赴國安局偵訊20人 陳菊「若有責任不會逃避」2019-07-30 00:08
私菸案爆轉折點 藍營指是陳菊任總統府秘書長後2019-07-29 21:05
獨╱私菸風暴自檢表曝案情不單純 國安局邀北檢共同調查2019-07-29 20:50
馬政府人士承認團購陋習 王定宇：當成福利還拿來說嘴2019-07-29 20:43
國安特勤涉走私 前國安會秘書長胡為真：匪夷所思2019-07-29 19:38
林佳龍要求查出私菸案關鍵這一年 華航僅回應七字2019-07-29 19:22
影／蔡英文私菸案「超買說」 黃國昌：是誰出的餿主意？2019-07-29 18:08
影／「超買」說法變 藍轟干預司法 學者憂衝擊蔡選情2019-07-29 17:57
國安局私菸案專案小組就訊買家 不會移送地檢署2019-07-29 17:14
國安局私菸案 檢調函調國安局派車資料2019-07-29 16:17
別怪華航華膳弄妳 王鴻薇問小英：妳何時挺過華航人？2019-07-29 15:57
首度談私菸案 陳菊：如果有任何我的責任我會承擔2019-07-29 15:55
走私菸讓小英致命？羅友志：金錢跟香菸殺傷力不一樣2019-07-29 14:33
影／私菸案 林佳龍要查關鍵的2014年2019-07-29 14:21
私菸案大規模約談 比對帳戶、團購單2019-07-29 14:11
國安私菸風暴後 蔡英文雲林視察新侍衛長陪同2019-07-29 13:45
徐永明：私菸案應查到底 證明藍綠不是一樣爛2019-07-29 13:18
大學生問吳宗憲火速辦 羅智強：蘇啟誠案卻永遠辦不出來2019-07-29 12:40
藍緊咬蔡英文干預 府：對司法的尊重不是說說而已2019-07-29 12:35
蔡英文私菸一度說超買 黃國昌：不知誰給的餿主意2019-07-29 12:29
私菸案超買說惹議 李艷秋好奇：小英要怎麼選下去？2019-07-29 11:20
走私菸風暴 柯文哲：這是國家轉型正義要面對的問題2019-07-29 11:18
私菸案延燒 檢察總長江惠民承諾偵辦無上限2019-07-29 11:16
影／林佳龍對華航：本來非常不滿 現在沒有那麼不滿2019-07-29 10:59
藍委要求檢察總長辦私菸「快狠準」 不設上限2019-07-29 10:47
菸品走私案 北檢提訊張恒嘉2019-07-29 10:46
私菸案延燒 為免曝光檢調不排除運用舊特偵組訊問2019-07-29 10:08
私菸案未釐清 國民黨點名蔡英文、陳菊「自行迴避」2019-07-29 09:59
談國安局私菸案 王金平：政府要查清楚給人民交代2019-07-29 09:31
華航專機免稅菸資料追溯至2006年 林佳龍要求續追查2019-07-29 09:28
熱門文章
7家媒體最新民調比較 韓國瑜暫時領先2019-07-29 11:38
韓國瑜民調跌會上演換柱2.0？黃暐瀚：不會換原因有三2019-07-29 10:34
20名買家主動出列自清 北檢向國安局借場地訊問證人2019-07-29 20:53
韓國瑜副手是誰？ 她點名這3人都是好人選2019-07-29 19:55
走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人2019-07-29 15:25
助理狂拿400萬經濟部補助 時力要高潞辭立委2019-07-29 22:58
韓國瑜向他借穿雲箭！目標非小英 而是這群人2019-07-30 08:00
獨╱私菸風暴自檢表曝案情不單純 國安局邀北檢共同調查2019-07-29 20:50
徐永明：私菸揭弊倒打時力 自作聰明誤大局誰餿主意？2019-07-30 08:08
私菸案超買說惹議 李艷秋好奇：小英要怎麼選下去？2019-07-29 11:20
助理拿400萬補助若屬實 時力要高潞辭立委2019-07-30 00:31
影／中科院昔日研發雷霆2000 兔子與狗當先鋒2019-07-29 17:18
蘇貞昌轟韓國瑜：去香港連沙發都不敢坐滿2019-07-29 14:41
韓國瑜應宣示戒酒？柯文哲7字回應2019-07-29 15:02
戰神新動向！他預測黃國昌與柯文哲合作補位選台北市長2019-07-29 10:45
共軍南北兩犯台戰區同時操演 揭仲：意義不可輕忽2019-07-29 12:03
黃偉哲：郭柯合作有可能成為全民最大黨2019-07-29 12:52
【重磅快評】韓國瑜帶刀就法辦？談蘇揆與反輔選的距離2019-07-29 18:00
避免被攻擊 國民黨中評委建議韓國瑜戒酒2019-07-29 12:10
沒有郭台銘的全代會 唐湘龍：是國民黨最大危機2019-07-29 16:01
輔選韓國瑜還是參選到底？ 王金平：一切都看上天安排2019-07-29 09:56
走私菸讓小英致命？羅友志：金錢跟香菸殺傷力不一樣2019-07-29 14:33
林佳龍要求查出私菸案關鍵這一年 華航僅回應七字2019-07-29 19:22
私菸案爆轉折點 藍營指是陳菊任總統府秘書長後2019-07-29 21:05
2種貪汙罪 刑度差很大…公務車載菸最重無期刑2019-07-30 00:24
影／團結即挺韓？ 王金平求重錄改口：團結支持中華民國2019-07-29 13:34
走過53年頭 國民黨基隆市黨部遭查封主委痛心2019-07-29 13:56
大老勸韓國瑜戒酒 王淺秋：勿視為毒品勿污名化2019-07-29 17:41
蔡英文執政倒退30年？ 扁酸韓國瑜： 1989還未開放黨禁2019-07-30 04:42
國民黨三子拆夥？侯友宜：先做好市政2019-07-29 11:53
蔡英文私菸一度說超買 黃國昌：不知誰給的餿主意2019-07-29 12:29
共軍台海當面操演 國防部：破壞區域安全穩定2019-07-29 16:03
謝龍介：綠總統初選時南部基層收到大量私菸 令人起疑2019-07-30 08:21
大學生問吳宗憲火速辦 羅智強：蘇啟誠案卻永遠辦不出來2019-07-29 12:40
扁放話組黨釀家庭革命？ 套路全被她看穿…2019-07-30 09:00
馬政府人士承認團購陋習 王定宇：當成福利還拿來說嘴2019-07-29 20:43
華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品2019-07-30 09:25
國安特勤涉走私 前國安會秘書長胡為真：匪夷所思2019-07-29 19:38
【即時短評】遭酸恐成「姚文哲」 等一下柯文哲還有戲2019-07-29 14:43
藍海票區將震撼2020 他說韓國瑜穿雲箭顛覆原本想像2019-07-29 11:36
留言