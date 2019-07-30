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華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

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華航管理階層談對羅雅美印象 專機到外站會一起做清掃

2019-07-30 09:44聯合報 記者曹悅華╱即時報導

國安特勤人員走私菸品醜聞案第九天，華航今天上午派三管理階層代表上周玉蔻主持的廣播節目，談「你所不知道的總統專機」。節目中三名主管也談到對總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉以及華航資深副總羅雅美印象。

華航公共關係室協理林恒杉和空服處空服管理部經理劉建文都是這次自由民主永續之旅的服務人員。林恒杉說，這次除了駕駛艙組員、開飛機教官跟主導空服員共18位，隨機人員有24位，帶隊的是羅雅美。

私菸案讓包辦小英任內所有總統專機任務的羅雅美的快速升遷過往浮上檯面，有人指她職位四級跳，跳過母公司經理、協理、副總，直接成為資深副總。羅雅美曾是綠營大老邱義仁的秘書，2008年陳水扁下台前，從國安會轉入華儲，然後再轉任華膳、華航資深副總等職。周玉蔻追問華航員工對羅雅美的印象。

劉建文說，羅這次是第五次服務總統專機，是他的直屬長官，雖然進華航沒有很久，但在進華航之前曾在華膳空廚有很長的時間，對整個體系很熟悉，行政經驗也很豐富。

至於對同仁的態度，林恒杉說2018年非洲之旅和羅雅美一起執行專機任務，今年也有兩次，分別是海洋民主之旅跟自由民主永續之旅，共有四次都跟著羅一起工作。他提到，這次到外站整備時，羅也會一起做清掃工作。

周玉蔻再問受訪的華航主管認不認識吳宗憲或是張恒嘉，林恒杉說在機上經過會打招呼，印象中坐在經濟艙，劉建文則說從座位安排可以看出乘客的身分，但都平常心。

國安特勤人員走私菸品醜聞案第九天，華航今天上午派三管理階層代表上周玉蔻主持的廣播...
國安特勤人員走私菸品醜聞案第九天，華航今天上午派三管理階層代表上周玉蔻主持的廣播節目。。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
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