私菸案燒九天 華航資深員工：未來仍想為專機服務

2019-07-30 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



國安特勤人員走私菸品醜聞案第九天，華航今天上午派三管理階層代表上周玉蔻主持的廣播節目，談「你所不知道的總統專機」。對於此次私菸案，受訪的華航員工說每天看到新聞都很痛，即便這次被其他遺憾的事遮蔽，仍對服務總統專機感到很光榮，以後仍想出勤。

執行過多次專機任務的華航公共關係室協理林恒杉、空服處空服管理部經理劉建文和空服處客艙經理駱婷，今天上午8時參加周玉蔻主持的廣播節目「周玉蔻嗆新聞」。

劉建文說自己進華航滿31年，這次是隨機的督導經理，且是第13次參與總統專機，陳水扁時代是客艙組員。劉建文說，他知道公司做了非常多努力，也認為代表國家出專機任務是榮譽，被遺憾的事情遮蔽，掩蓋了其他光榮，他覺得難過也很遺憾。

劉建文表示，華航不斷鼓勵大家，若有錯誤要勇敢面對，公司一切坦蕩也接受各方調查，營運一切正常，希望所有組員跟員工繼續為華航未來打拚。

林恒杉說昨天剛好是進華航滿31年，經歷過陳水扁時代兩次、馬英九時代兩次，現任總統蔡英文四次，共服務過八次專機。事發後看到公司形象飽受社會責難，造成社會紛擾及社會大眾的指責，非常難過，但其實在總統專機服務無比光榮 ，跟著國家拚外交，身為華航人非常榮幸。他說，不樂見造成社會紛擾，但為國家拚外交的熱忱，過去到現在到未來都不會變。