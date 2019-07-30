蘇貞昌再嗆韓國瑜 孫大千：連神明都敢騙沒資格說嘴

2019-07-30 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前受訪批評高雄市長韓國瑜，不但放著高雄市政跑去香港，還直接進中聯辦，卻在香港特首林鄭月娥的面前連沙發都不敢坐滿，恭恭敬敬，「今天看到林鄭月娥被香港人民那麼唾棄，你就知道韓國瑜的標準在哪裡。」對此，前立委孫大千在臉書諷蘇，一位連神明都敢欺騙的政治人物，還有什麼資格在這裡說嘴呢？

孫大千表示，從私菸案爆發到現在，總統府秘書長陳菊足足神隱了7天才出來見人，蘇貞昌怎麼不拿批評韓國瑜的標準對陳菊來喊話。孫說，蘇貞昌為了誣陷韓國瑜救災不力，連晚上睡覺的時間都要算進去，來抹黑韓國瑜神隱了20個小時，甚至還不斷諷刺高雄市沒有市長，那麼，蘇貞昌現在要不要告訴台灣人民，總統府到底還有沒有秘書長。

孫大千不表示，香港的林鄭推動「送中條款」，但是台灣的小英也不遑多讓，為了自己的選情，沒收了台灣人民的公投權利。蘇貞昌批評林鄭，「香港人民這麼唾棄林鄭月娥，唾棄不能守護自由民主的人」，那麼，蘇貞昌要不要用同樣的標準，來「唾棄」一下台灣的小英呢？

孫大千說，蘇貞昌動不動就拿韓國瑜訪問香港的事情來抹紅，然而，民進黨這麼多政治人物都進入過中國大陸，也和中國大陸的官員有過接觸，難道台灣就被賣掉了嗎？連韓國瑜跟香港官員會面時的坐姿也要拿來大作文章，難道過去民進黨的政治人物和中國大陸官員會面的時候，都是翹著腳嗎？還是坐在桌子上。