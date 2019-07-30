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助理拿400萬經濟部補助？高潞：不實指控

2019-07-30 00:15聯合報 記者陳熙文╱即時報導

綠黨昨晚間在臉書上爆料，稱時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理涉嫌利用職務之便獲取政府補助，獲得經濟部四百萬元的綠能補助，要求時代力量立即啟動調查。對此，時代力量緊急發出新聞稿表示，時代力量已啟動調查程序，如果違法屬實，將請高潞・以用主動辭去立法委員及黨內決策委員的職務。高潞・以用則發聲明稿表示，未利用任何職權獲取補助，這是不實指控。

綠黨昨晚間在臉書上爆料表示，今年一月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單。在十九個申請單位中「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」這兩個分別位於花蓮豐濱鄉、鳳林鎮的單位在一月十九日同時獲得經濟部核定最高兩百萬元的補助，並發現兩個組織負責人正是高潞・以用國會辦公室的副主任陳恩澤。

綠黨表示，他們要求時代力量內部立即啟動調查，若發現確有違法情況，請主動將資料移送檢調調查，不要因為四百萬元利益而砸了新政治的招牌。

對此，時代力量昨晚間發出新聞稿表示，針對高潞・以用的國會助理，疑涉入利用職務之便獲取政府部門補助，時代力量已啟動調查程序，如果屬實真有違反情事，時代力量將請高潞・以用主動辭去立法委員及黨內決策委員的職務。時代力量並即刻啟動黨紀調查，如有違法將主動移送檢調單位調查。時代力量指出，相關調查及後續，時代力量將儘速完成並公布，以昭公信。

高潞・以用則發出聲明表示，她自擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助，面對不實指控，對她及時代力量的政治形象都造成損害。對此，她將持續堅持本黨政治理念，繼續監督政府施政，並促進原住民族之權益發展。

時代力量原住民
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