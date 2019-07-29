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蘇貞昌話很酸 韓國瑜：行政院長應有一定高度及格調

2019-07-29 23:46聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天出席活動時，嘲諷高雄市韓國瑜當市長沒幾個月就要選總統，就知道這個人連高雄市都做不好、連個蚊子都管不好，怎麼可能守護中華民國，還說韓跑進中聯辦，在香港特首林鄭月娥面前，難得地西裝鼻挺、坐得恭恭敬敬，連沙發都不敢坐滿。對此，韓嘆了一口氣說「行政院長談話應有一定高度及格調，講話何必那麼酸呢？」

對於聯合報最新民調發現，蔡英文、韓國瑜兩人雖在藍綠對決中戰成平手，但若柯文哲加入戰局，總統大選轉為三強爭霸，局勢又將生變，蔡將因為柯瓜分近3成綠營支持者，連任之路更為艱難。韓對於這份民調結果，他說，就是平常心面對，民調高低起伏都是正常的，當前重點是做好市政，讓市民有感。

韓國瑜今天上午到高雄市鳳林國中參加雙機（冷氣機、空氣清淨設備）啟用儀式，臨時取消原定的會後聯訪，視察校園後，韓仍未受訪，隨即上車。韓今天下午5點原本要親自接待旅港台商團體的拜會及捐贈，也改為副市長葉匡時出席。韓今晚出席一場餐敘，空檔接受電話訪問，針對蘇貞昌的批評與聯合報民調做回應。

蘇貞昌今天批韓國瑜先前跑去香港中聯辦，在林鄭月娥面前，難得西裝筆挺，連沙發都不敢坐滿，恭恭敬敬。新聞局第一時間代韓國瑜回應表示，韓對任何人都是客客氣氣，無論高官貴族或販夫走卒，「哪裡有所謂的卑躬屈膝？我們只看到了蘇院長的趾高氣昂」，指蘇揆不停謾罵地方政府，難道蘇院長「獨眼龍」的毛病又犯了，為了打擊異己不惜造謠，對政敵抹黑。

另，「港澳各界台商鄉僑造勢團」今天傍晚拜會高雄市政府，原訂要與韓國瑜見面，捐贈250萬元作為「珍珠計畫」經費，據悉，副團長湯麟華是中國和平統一促進黨香港總會常務理事，身分敏感，臨時改由副市長葉匡時接見。

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國民黨全代會昨天通過提名，韓國瑜總統大選路正式起跑，聯合報最新民調發現，蔡英文對決韓國瑜，民調勢均力敵，韓說，對民調一向平常心看待，當前重點是把市政做好。本報資料照片
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行政院長蘇貞昌近來頻頻與高雄市長韓國瑜隔空過招，蘇今天再批韓「連蚊子都管不好，怎麼可能守護中華民國」，韓回批蘇貞昌有「獨眼龍」毛病，談話有失行政院長高度。本報資料照片
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韓國瑜民調高雄市
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