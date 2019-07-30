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藍拚立委 吳敦義加碼到86席

2019-07-30 00:28聯合報 記者鄭媁、羅紹平洪敬浤蔡孟妤／連線報導

國民黨主席吳敦義昨出席中評會，盼重返執政外，國會席次更希望能破86席。 記者余承...
國民黨主席吳敦義昨出席中評會，盼重返執政外，國會席次更希望能破86席。 記者余承翰／攝影
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備戰二○二○，國民黨主席吳敦義日前在全代會宣示，力拚明年重返執政、國會席次過半。吳敦義昨天出席中評會時重申，明年立委選舉目標六十席，加碼立高標，盼突破二○○八年泛藍逾八十六席紀錄，全面執政。

中評委建議韓 宣示不喝酒

然而，儘管國民黨全代會提名高雄市長韓國瑜參選總統，初選落敗的鴻海前董事長郭台銘動向備受關注。國民黨中評會昨天舉行，中評委們隔空對郭台銘喊話，盼郭展現團結精神；中評委趙守博除了盼韓對國政多做功課，不能只是喊口號，更提議他宣示不喝酒，並說「戒酒有什麼困難？」

對於趙守博的「戒酒說」，高雄市新聞局長王淺秋回應，韓市長就任以來，從沒有喝酒過量過，但相信大家的關心出自於善意的關心，「所以謝謝，市長在這部分一定會非常注意跟謹慎，不用太過度擔心了」。

挺郭選總統連署 台中展開

中評委林竹松也建議黨主席吳敦義與韓國瑜盡速團結參與黨內初選者，除了凝聚「韓粉」、「郭粉」等力量，也要全力爭取中間選民。挺郭社團「郭台銘粉絲老虎軍團」昨在台中展開挺郭選總統連署，負責連署活動的「張大帥」說，「零到六歲國家養」是大家的需要，希望郭台銘出來選總統兌現政見；中部連署目標一個月十萬份，全台希望衝破五十萬份，要將郭呼喚回來選總統。

王：團結是支持中華民國

除了郭台銘，立法院前院長王金平的動態也攸關國民黨能否順利整合。王昨天到台東，被問到國民黨總統參選人已確定，是否繼續走自己的路，還是會支持韓國瑜？王金平說，「團結就是支持中華民國，維護主權、鞏固主權，讓中華民國茁壯，人民過好生活」。媒體仍追問，支持中華民國不是支持韓國瑜？王金平說，選總統還早，還沒登記，韓還不是總統候選人，是國民黨提名人。

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