助理狂拿400萬經濟部補助 時力要高潞辭立委

2019-07-29 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



綠黨今晚在臉書上爆料，稱時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理涉嫌利用職務之便獲取政府補助，獲得經濟部四百萬元的綠能補助，要求時代力量立即啟動調查。對此，時代力量晚間緊急發出新聞稿表示，時代力量已啟動調查程序，如果違法屬實，將請高潞・以用主動辭去立法委員及黨內決策委員的職務，時代力量並即刻啟動黨紀調查，如有違法將主動移送檢調單位調查。

綠黨在臉書上爆料表示，今年一月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單。在十九個申請單位中「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」這兩個分別位於花蓮豐濱鄉、鳳林鎮的單位在一月十九日同時獲得經濟部核定最高兩百萬元的補助，並發現兩個組織負責人正是高潞・以用國會辦公室的副主任陳恩澤。

綠黨指出，他們調查發現，「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」不但恰好是高潞・以用聲稱已經離職的主任陳士章所創辦，現在的負責人陳恩澤恰巧就是高潞・以用辦公室的助理。

綠黨批評，高潞・以用在立法院第九屆第六會期擔任經濟委員會委員，經濟部正好就是其監督單位，而她助理所經營的兩個單位，在沒有實績的狀況之下，竟然在該會期結束前獲得經濟部最高四百萬元的綠能補助！

綠黨質疑，立委對經濟部有實質監督權，其助理卻承攬經濟部數百萬元的綠能計畫，已經明顯違反利益迴避法相關規定，，認為申請人就是立委助理，經濟部敢不給最高預算嗎？並質疑這四百萬元背後高潞・以用有沒有施加壓力？

綠黨表示，他們要求時代力量內部立即啟動調查，若發現確有違法情況，請主動將資料移送檢調調查，不要因為四百萬元利益而砸了新政治的招牌。

時代力量晚間發新聞稿表示，針對高潞・以用的國會助理，疑涉入利用職務之便獲取政府部門補助，時代力量已啟動調查程序，如果屬實真有違反情事，時代力量將請高潞・以用主動辭去立法委員及黨內決策委員的職務。時代力量並即刻啟動黨紀調查，如有違法將主動移送檢調單位調查。