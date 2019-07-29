國民黨前立委陳杰提建議 吳敦義應請纓轉戰艱困選區

2019-07-29 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



爭取參選立委提名失利的中國國民黨前立委陳杰今晚發出新聞稿，呼籲國民黨主席吳敦義應自動請纓轉戰艱困選區，也批評吳敦義若是「慎重考慮」將自己排入不分區立委第一名，挑戰立法院長大位，是「球員兼裁判」的自肥立場，將貽笑大方。

中華民國全國總工會理事長、前立委陳杰表示，國民黨28日召開全國代表大會，通過提名韓國瑜代表國民黨參選總統，並宣示要搶下60席立委席次，使國會過半，強化執政績效，但從國民黨提名名單可以看出，區域立委79席次中，僅提名67席，還有12席尚未提名，或因政治考量，或因選區選情艱困而推不出人選，或因特定選區缺乏幹將，以致無法與民進黨對壘而乏人問津。

尤其像台南市第二選區、第六選區，均缺乏強棒，陳杰說，此時，應由國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等人率領黨國大老自動請纓，挑戰艱困選區，以提振國民黨士氣。

陳杰表示，日前媒體報導吳敦義對於將自己排入不分區立委第一名，挑戰立法院長大位，竟表示「我會慎重考慮」，這樣的談話不禁令人質疑其「球員兼裁判」、「自肥」立場，更與其國民黨黨主席應有的「公正」、「客觀」、「大器」格調有所牴觸，期盼吳敦義應儘快懸崖勒馬，不要任令「媚勢者」胡亂動員連署，而鑄下大錯，貽笑大方。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，每個人有表達意見的權利，尊重陳杰的看法。

陳杰提出：為何應由吳敦義請纓的理由有四

一、黃信介「元帥東征」傳為佳話，1992年民進黨徵召前黨主席黃信介前往素為國民黨禁臠的花蓮選區，打出「元帥東征」訴求，透過法院驗票程序一舉拿下花蓮立委席次，證明艱困選區一樣可以翻盤。

二、黨國大老全國知名度高，為何有些選區會淪為國民黨艱困選區？很大關鍵是因過去缺乏國民黨執政時高度注意與關心，以致「南北發展失衡」，黨國大老揮軍南下艱困選區，可以昭告世人，國民黨高層開始重視這個選區的經營、開始注意這個選區地方建設發展，才能讓艱困選區活絡起來，韓國瑜參選高雄市長扭轉綠軍執政20年劣勢，就是明證之一。

三、身先士卒帶動民氣，黨國大老可以不計毀譽，投入艱困選區選舉，將可以帶動民間士氣，證明國民黨不是一個爭權奪利政黨，而是一個肯奉獻、肯犧牲的泱泱政黨，即使輸了選戰，也會贏了民心，更可以帶動不分區選票增加。

四、黨政經驗豐富扭轉劣勢：馬英九、吳敦義等人歷任總統、副總統、黨主席等職位，黨政經驗豐富，投身地方選舉，將更能接近地氣，而非置身高堂，忽略了人民真正需求，方可扭轉國民黨在地方經營上的劣勢，更可以打破派系惡鬥陋習。