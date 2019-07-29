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國民黨前立委陳杰提建議 吳敦義應請纓轉戰艱困選區

2019-07-29 21:27聯合報 記者林宛諭╱即時報導

爭取參選立委提名失利的中國國民黨前立委陳杰今晚發出新聞稿，呼籲國民黨主席吳敦義應自動請纓轉戰艱困選區，也批評吳敦義若是「慎重考慮」將自己排入不分區立委第一名，挑戰立法院長大位，是「球員兼裁判」的自肥立場，將貽笑大方。

中華民國全國總工會理事長、前立委陳杰表示，國民黨28日召開全國代表大會，通過提名韓國瑜代表國民黨參選總統，並宣示要搶下60席立委席次，使國會過半，強化執政績效，但從國民黨提名名單可以看出，區域立委79席次中，僅提名67席，還有12席尚未提名，或因政治考量，或因選區選情艱困而推不出人選，或因特定選區缺乏幹將，以致無法與民進黨對壘而乏人問津。

尤其像台南市第二選區、第六選區，均缺乏強棒，陳杰說，此時，應由國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等人率領黨國大老自動請纓，挑戰艱困選區，以提振國民黨士氣。

陳杰表示，日前媒體報導吳敦義對於將自己排入不分區立委第一名，挑戰立法院長大位，竟表示「我會慎重考慮」，這樣的談話不禁令人質疑其「球員兼裁判」、「自肥」立場，更與其國民黨黨主席應有的「公正」、「客觀」、「大器」格調有所牴觸，期盼吳敦義應儘快懸崖勒馬，不要任令「媚勢者」胡亂動員連署，而鑄下大錯，貽笑大方。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，每個人有表達意見的權利，尊重陳杰的看法。

陳杰提出：為何應由吳敦義請纓的理由有四

一、黃信介「元帥東征」傳為佳話，1992年民進黨徵召前黨主席黃信介前往素為國民黨禁臠的花蓮選區，打出「元帥東征」訴求，透過法院驗票程序一舉拿下花蓮立委席次，證明艱困選區一樣可以翻盤。

二、黨國大老全國知名度高，為何有些選區會淪為國民黨艱困選區？很大關鍵是因過去缺乏國民黨執政時高度注意與關心，以致「南北發展失衡」，黨國大老揮軍南下艱困選區，可以昭告世人，國民黨高層開始重視這個選區的經營、開始注意這個選區地方建設發展，才能讓艱困選區活絡起來，韓國瑜參選高雄市長扭轉綠軍執政20年劣勢，就是明證之一。

三、身先士卒帶動民氣，黨國大老可以不計毀譽，投入艱困選區選舉，將可以帶動民間士氣，證明國民黨不是一個爭權奪利政黨，而是一個肯奉獻、肯犧牲的泱泱政黨，即使輸了選戰，也會贏了民心，更可以帶動不分區選票增加。

四、黨政經驗豐富扭轉劣勢：馬英九、吳敦義等人歷任總統、副總統、黨主席等職位，黨政經驗豐富，投身地方選舉，將更能接近地氣，而非置身高堂，忽略了人民真正需求，方可扭轉國民黨在地方經營上的劣勢，更可以打破派系惡鬥陋習。

陳杰說，以目前政治形勢觀察，台灣民心思變，若能由吳敦義主席、馬英九前總統領軍，率領諸如前行政院長張善政、鴻海集團前董事長郭台銘等黨國大老，自動請纓前往艱困選區，代表國民黨參選立委，不僅可以收復艱困選區民心，更可以一鼓作氣帶動國民黨支持者士氣，讓國民黨完全執政，恢復台灣經濟榮景。

爭選立委提名失利的中國國民黨前立委陳杰今晚發出新聞稿呼籲國民黨主席吳敦義應自動請...
爭選立委提名失利的中國國民黨前立委陳杰今晚發出新聞稿呼籲國民黨主席吳敦義應自動請纓轉戰艱困選區，以提振國民黨士氣。圖／聯合報系資料照
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