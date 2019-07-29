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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

發表新書「後背包的初心」蔡其昌：今天只打書不打菸

2019-07-29 18:18聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌出版新書「後背包的初心」，今天新書發表會眾星雲集，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、總統府秘書長陳菊及文化部長鄭麗君等都到場支持。蔡其昌表示，自己的「平凡」其實就是最大的特色，盼鼓勵與自己一樣長相平凡、功課普通的社會一般人，從自己的例子得到一些啟發、幫助。小時候不受到注意，不代表長大不受到注意。

而新書發表會現場，蔡其昌親自開箱「蔡其昌的後背包」，裡面包括女兒的泳褲、行動電源、選民陳情資料、剛出版的新書等，他還說了一句：「今天只打書不打菸。」由於最近私菸案持續延燒，這番話也讓現場來賓會心一笑。

陳菊表示，兩位蘇院長同時出席，是一件不簡單的大事，從現場人數爆滿的狀態，可以看出蔡其昌非常好的人緣。蔡其昌在書中提到，人生最幸運的事情就是娶到太太，而她就是當時的媒人，她說：「蔡其昌找我當媒人，還沒開口，丈母娘就馬上說同意。」顯見蔡其昌做人之細膩、用心、誠懇，是位認真負責，對家庭、朋友有情義的人，也預祝蔡其昌明年選舉高票連任。

蘇貞昌幽默表示，在美國人大肆昭告阿姆斯壯登陸月球前三個月，蔡其昌在台灣默默地「登陸地球」出生。蔡其昌瞇著眼睛，是為了精準地看事情，稱讚蔡其昌是位做事情有準備的人。希望蔡其昌繼續維持後背包的初心，也祝福蔡其昌的人生「多一點快樂、多一點成功、多一點順遂；少一點落選、少一點失敗、少一點痛苦」。

蔡英文總統在推薦序中提到，「和其昌聊天一向很愉快，唯一的困擾就是換我講話的時候，無法分辨他是睡著了，還是真的在聽。」

立法院副院長蔡其昌（中）出版新書。圖／蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌（中）出版新書。圖／蔡其昌提供
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