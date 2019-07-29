蔡其昌落選出書 蘇揆：那我可以出整套

2019-07-29 18:05 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「當年我在當兵保家衛國時，蔡其昌才3個月大，現在我在立法院報告前還要向他鞠躬敬禮，這是什麼世界？」行政院長蘇貞昌29日出席立法院副院長蔡其昌的新書發表會致詞時，頻頻自嘲和調侃蔡其昌，引得全場笑聲不斷。蔡其昌則表示，他不是鎂光燈的焦點人物，希望透過經驗分享，帶給平凡大眾信心和啟發。

「我出生在美國阿波羅十一號登陸月球的那一年…」蔡其昌書中的開頭寫道，蘇貞昌致詞時卻開玩笑說，阿姆斯壯登陸月球時詔告天下，但「蔡其昌登陸地球時卻沒人關注，」蘇貞昌也自嘲：「蔡其昌不過這個歲數，落選也不過一兩次就出書，我落選那麼多次，看盡冷情冷暖、政治現實，我應該出一套書才對。」引起眾笑。

蘇貞昌感嘆說，落選才能辨別真朋友和假朋友，在位也比不在位熱鬧，「像現在我只能開車送女兒（立委蘇巧慧）去立法院，不但沒人理你，打電話找人回的也不多。」他嘆道：人生還是順遂一點比較好。

「我從小長得不帥、其貌不揚，功課又很普通，」陳其昌緊接著上台致詞表示，很多人問他的問題不外乎是，30歲當上最年輕的民政局長、48歲成為最年輕的立法院副院長，但他想寫的不是多麼了不起的經驗，而是想告訴大家，他和大多數人一樣平凡，但平凡人有一天也能夠成為立法院副院長。

蔡其昌的新書分為三部分，除了撰寫了他從政的初衷，也透露了他的戀愛過程，以及他人生的「求圓滿」哲學。新書發表會上總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、文化部長鄭麗君都到場，前立法院長王金平也送花籃祝賀。

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