台灣經濟將躍居4小龍之首？ 蔡英文：台灣人要緊守主權

2019-07-29 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



蔡英文向民眾訴求三年多來如何努力為台灣打下好基礎，強調台灣將躍居台灣四小龍之首，籲請大家要緊緊守住自己的主權，才能再開創更好的將來。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 總統蔡英文今天到雲林拜六房媽，受到眾多民眾熱情包圍，她從老人醫療、農業、經濟，談到國家主權，她以香港人上街爭民主自由為例，要每位台灣人緊緊守住主權，她要大家好好想想，未來只有她才能守住主權，要大家繼續支持她來守護台灣。

蔡英文先到台大雲林分院了解雲林升格醫學中心情況後，轉往斗南參拜六房媽祖，她向群眾強調這三年多來，她無時無刻都在認真打拚，已打下好基礎，她將把台大雲林分院提升為國家級老人健康及長照研究中心，照護大家健康。

她強調，雲林C肝名列全國最多，C肝療治昂貴，動軏百萬元負擔，在她努力下，C肝治療納入健保，讓大家都治療得起。有關農業，她說，歷任總統無法處理的口蹄疫，也在她手中拔管，未來我國豬肉可持續外銷了，同時被歐洲祭出黃牌警告的漁產，在她努下也撤除了。

蔡英文說，台灣經濟已在打好基下，穩定成長，不僅外銷成長，更擁有世界最好的產業創新能量，台商回流已達4千億元，據國際機構指台灣經濟將從亞洲4小龍之尾，躍升為第一，就因經濟好轉，政府有錢了，今年才有能力實施有史以來最大的5月退稅，讓大家有感。

蔡英文話鋒一轉，談到國家主權，她說，面對中國強大的文攻武嚇，蔡英文至始至終沒退讓過，大家看那麼多香港人上街爭取民主自由，就是因為他們失了主權，沒了主權何來民主自由？所以她要所有人緊緊守住主權，才能捍衛自己的民主自由，所以2020大家投票要慎重，誰能守住主權？只有蔡英文才能做到，大家說對不對。