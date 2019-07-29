高雄暴雨淹水 陳其邁：政院核定補助受災戶每戶2萬元

2019-07-29 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



高雄市日前發生暴雨，造成多處淹水，高雄市長韓國瑜呼籲中央應比照去年823水災，加發每戶受災戶新台幣2萬元補助。對此，行政院副院長陳其邁今表示，719豪雨造成高雄淹水事件，他代表院長蘇貞昌宣佈，行政院已核定，受淹水高度50公分以上的受災戶，會補助現金2萬元，減輕市民負擔，協助儘快恢復日常生活。

針對日前韓國瑜要求中央比照去年水災提供補助，不要有差別待遇，行政院發言人Kolas Yotaka表示，重點是地方政府要趕快清查災損，提報中央，中央才能撥款，去年即是如此。

而陳其邁今表示，行政院核定補助719高雄淹水受災戶每戶2萬元。

他指出，台灣位處颱風頻繁侵擾地帶，每次有颱風生成消息，鄉親們對大雨即將來臨的憂慮，都深深鎖在眉頭裡；他一直記得鄉親們的需求，打造一個能夠安全生活的家園。

陳其邁表示，針對719豪雨造成高雄淹水事件，他代表蘇貞昌宣佈，行政院已核定，受淹水高度50公分以上的受災戶，會補助現金兩萬元，減輕市民負擔，協助儘快恢復日常生活。

陳其邁表示，他也到高雄鳳山、台南善化視察水利防汛工程，指出蔡英文總統透過前瞻基礎建設計畫暨相關水利工程，3年多來共補助高雄66.8億。