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學者：柯文哲可吸蔡英文的票 但撼動不了韓國瑜的票

2019-07-29 13:17聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

高雄市長韓國瑜確定代表藍營出征2020總統大選。本報最新民調指出，藍綠對決韓國瑜跟蔡英文將打成平手；若柯文哲加入戰局，韓國瑜則在三強爭霸下暫時領先。對此，學者表示，韓國瑜形象半年來「迅速老化」，若沒警覺，蔡英文的仇中牌又持續發威，原本選贏可能變選輸；柯文哲方面，學者認為，他吸得走蔡的票但無法撼動韓的票。

根據本報民調顯示，若藍綠對決，韓國瑜和蔡英文各以三成二支持度戰成平手。若柯文哲加入戰局，在三強爭霸情形下，韓國瑜暫以二成九支持度領先柯文哲的二成五及蔡英文的二成二。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，目前藍綠候選人都確定了，藍綠對決的部分恢復到了基本盤，但由於民進黨執政不利，可能會延續2008年藍營大勝綠營慘敗的情況，但另一方面，民進黨非常會選舉，小英之後會怎麼出招也很難說。

賴祥蔚說，韓國瑜的優勢是他的基本盤非常穩固，但韓過去半年來的形象「迅速老化」，導致年輕票源迅速流失，而韓現在確定出現，國民黨傳統派系靠攏也可能讓韓扣分。如果韓沒有警覺，蔡英文的仇中牌又持續發威，韓國瑜就會很危險，原本可能選贏變選輸，所以，韓國瑜的選舉定位策略要重新思考。

賴祥蔚分析，若柯文哲參選可以大幅吸走蔡英文的票，原本柯文哲對藍綠都有吸票的潛力，但韓國瑜的票源很穩，最不好吸，而蔡英文的表現讓外界失望，以現在來看她的票會大幅流向科文哲，如果馬上就選舉，棄綠保柯的狀況很可能會發生，要看之後柯文哲若真的參選會怎樣去打選戰再觀察。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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韓國瑜柯文哲蔡英文

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