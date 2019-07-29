旅遊業遊說綠委促罷工預告修法 希望預告期15 天

2019-07-29 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



長榮空服員罷工17天落幕後，罷工預告期修法再成議題焦點，但修不修罷工預告期？交通部、勞動部都視為燙手山芋，儘管目前已有多名立委提案，包括針對《民用航空法》、《勞資爭議處理法》等提案修法，但也已有旅遊業者陸續遊說綠委，希望修法方向應朝罷工預告至少15天。

勞動部今天下午舉行「民用航空運輸業爭議行為議題座談會」，邀請工會、學者、航空公司、旅行業者等相關人士，針對罷工預告期等議題進行討論。對於該不該訂罷工預告期，民進黨立委葉宜津提案修《民航法》，增訂罷工預告期七天；陳明文提案版本則是建議罷工預告期三十天；立委陳素月則提案修《勞資爭議處理法》，也提案訂罷工預告期7天...。

為了加速修法，旅遊業者陸續遊說綠委，中華民國旅行商業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，以罷工避免旅遊業者較小的角度思考，他認為，罷工預告期至少要30天，因航空公司都要求30天開票，若預告期15天則會有點來不及，但考量勞工權益，並避免旅遊業者造成重大影響，旅遊業者會建議罷工預告期應訂15天前。

對於有立委提案預告期訂2-7天，蕭則表示，對旅遊業者來說，罷工預告期7天之內其實意義不大，因為7天之內機票已經開票，另外，旅遊契約書都是從30天開始算，契約一簽下去，還是要由旅遊業要代墊，一旦要修預告期，他認為，相關配套也要跟著改，希望盡快修法。