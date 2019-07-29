戰神新動向！他預測黃國昌與柯文哲合作補位選台北市長

2019-07-29 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台北市長柯文哲（中），時力黨主席黃國昌（左）與時力北市黨部主委林昶佐（右）。報系資料照 分享 facebook 時代力量立委黃國昌持續爆料私菸案，外界關注是否影響民進黨與時力在2020選舉的合作，更有不少人關切黃國昌的動向，桃園市綠黨議員王浩宇認為他會與柯文哲合作，可能補位選台北市長，或跟柯文哲合作組黨。

王浩宇說，追久了，就會知道他的政治判斷準確度高。在最不利的狀況下，他最早預測蔡英文可望在初選勝出，也幾個月前就在「年代向錢看」預測韓國瑜一定會選總統，並因為鋼鐵韓粉及柯英粉灌票，將在初選以一定的距離擊敗郭台銘勝出。

王浩宇說，他成功預測黃國昌不敢競選汐止連任，接著大膽預測黃會與柯文哲合作。這樣的預測是基於他對各政治人物的批判比例。以黃國昌的個性來說，屏東的小小養雞場都能管了，完全避免對柯文哲的批判，包含大巨蛋等五大弊案處理的狀況，確實頗不正常。

80~90%的砲火都是對著蔡英文，景濤的心中最軟的一塊，就是幾乎不曾被他批判的柯文哲。「不選區域連任」、「絕對不會排在不分區」，侷限了政治人物的選擇，唯一的選擇就是在柯文哲參選市長之後補位，參選台北市長，或是跟柯文哲合作組黨。

總不可能選總統吧？

王浩宇最後再爆料，指林昶佐、洪慈庸等人對黃國昌的做法也頗不以為然，不然看看他們敢不敢幫忙護航就知道啦！