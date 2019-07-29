談國安局私菸案 王金平：政府要查清楚給人民交代

2019-07-29 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



立法院前院長王金平今天上表示，他相信政府會對國安局走私菸一案，公正處理，因為這涉及國內菸品供應、菸稅收入、長照經費運用等，政府一定要調查清楚。

王金平今天上午到台東為前縣長吳俊立、台東議長吳秀華兄妹父親吳丁伏告別式，為吳老先生神主牌點主。會後接受媒體訪問，如何看待這次國安局人員趁蔡英文總統出訪，走私上萬條洋菸。