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談國安局私菸案 王金平：政府要查清楚給人民交代

2019-07-29 09:31聯合報 記者羅紹平╱即時報導

立法院前院長王金平今天上表示，他相信政府會對國安局私菸一案，公正處理，因為這涉及國內菸品供應、菸稅收入、長照經費運用等，政府一定要調查清楚。

王金平今天上午到台東為前縣長吳俊立、台東議長吳秀華兄妹父親吳丁伏告別式，為吳老先生神主牌點主。會後接受媒體訪問，如何看待這次國安局人員趁蔡英文總統出訪，走私上萬條洋菸。

王金平今天上表示，他相信政府會對國安局走私菸一案，公正處理，現在也在處理，一定要給人民一個交代，因為這涉及國內菸品供應、菸價、菸稅收入、長照經費運用等，政府一定要調查清楚。

立法院前院長王金平今天一早趕到台東，參加前縣長吳俊立亡父吳丁伏老先生的告別式，並...
立法院前院長王金平今天一早趕到台東，參加前縣長吳俊立亡父吳丁伏老先生的告別式，並依俗為神主牌點主。記者羅紹平／攝影
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私菸走私國安局

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