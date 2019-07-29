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獨／救台鐵！ 林佳龍首表態支持公司化 但要有這個才行

2019-07-29 01:11聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部長林佳龍對台鐵提出改革願景。 記者胡經周／攝影
交通部長林佳龍對台鐵提出改革願景。 記者胡經周／攝影
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聯合報日前披露，台鐵準點率去年降到10年新低，誤點的背後源自於「差不多就好」的組織文化，交通部長林佳龍接受聯合報專訪表示，台鐵公司化是應要走的方向，但須搭配轉型與配套。他透露，他已建議行政院提高層級組成跨部會改革推動小組，檢討內容就包含公司化，「府院領導力與決心，如果（府院）不支持，任何事都是紙上談兵」。

去年10月21日普悠瑪翻車事件後，台鐵公司化聲浪再度浮上檯面，但隨九合一大選逼近，再次胎死腹中。本報系願景工程上周推出「解鎖台鐵誤點之謎」，點出台鐵誤點固然牽涉設備妥善率、維修保養等問題，但更關鍵的來自其欠缺嚴謹的組織文化，其又源自於「吃大鍋飯」的體制。包括賀陳旦及葉匡時兩位藍綠執政時期的交通部長都疾呼台鐵應公司化，但葉匡時也直言，這已非交通部長層級所能決定，關鍵在府院的魄力與決心。

針對任內是否可能評估公司化的可能性？林佳龍同意台鐵公司化是「長期應該要走的方向」形容，但他也形容，就像一個人體檢後發覺生病需要開刀，也要先調整體質，台鐵必須先有好的起點，先透過企業化經營，提出轉型與配套。

他以「大算盤與小算盤」形容，面對台鐵問題應有「兩本帳」，1是台鐵營運、2是公共服務。他指出，台鐵承載公共服務功能，必須滿足城鄉發展、優惠，以台鐵每年虧損20多億來看，單是解決偏遠路線、滿足城鄉均衡發展，可能就有將近10億，加上老人福利等優惠也由台鐵吸收，幾乎就抵銷了帳面收入。

林佳龍進一步指出，究竟公司化是民營化或企業化？民營化不是一蹴可幾，帳要先算好，否則以台鐵的負債、人力，豈不是「1開始就裁員」。他認為，台鐵應先做企業化管理，包含票務系統改革，台鐵承載很多公務體系留下的退撫金，以及早期台鐵免費幫忙政府的福利支出，都應先思考如何幫台鐵減輕。

不過，早從葉匡時擔任交通部次長時代就推動台鐵企業化，10年來，台鐵效率未見起色。一位台鐵前高層更直言，「台鐵企業化已走到盡頭」，普悠瑪事件後，台鐵錯失了公司化的改革契機，非常可惜。

對此，林佳龍坦言，「大方向確實公司化是應走的方向，但必須搭配轉型與配套，才能有好的起點」。他說，普悠瑪事件啟動總體檢後，他已建議行政院成立跨部會台鐵改革推動小組，包含組織管理、營運財務、安全管理，盼能系統性解決台鐵問題。

記者追問，當中是否包含公司化？林佳龍表達「是」，但他也說，解決台鐵問題必須靠府院的領導力及決心，如果沒有府院全力支持，任何方案都是紙上談兵。

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‧解鎖台鐵誤點之謎

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