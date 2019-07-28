傳蘇煥智可能組黨 他坦言有此想法最快下月宣布

2019-07-28 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



地方傳聞前台南縣長蘇煥智可能組黨，蘇晚間證實，「的確有此想法」，也會加緊相關作業，最快下月就會宣布，年底立委選舉，「絕對不會缺席」。

去年投入台南市長選舉不幸慘敗的蘇煥智，去年3月3日宣布退出民進黨，以無黨籍身分投入台北市長選舉，中途回故鄉台南改參選台南市，去年11月24日市長選舉揭曉落敗，當時蘇曾坦然接受「慘敗」，並稱不再主動參與選舉。然，蘇選後仍對家鄉台南相關議題關心，也常對相關公共事務提出見解；基層傳聞蘇煥智難忘情政治，同時有組黨傳聞。

蘇煥智今天一整天手機不通，晚間回電向記者證實，「的確有組黨想法」，近日也會加速相關作業，最快下月就會宣布。

「『農村人口老化』、『少子化』老掉牙問題，越來越嚴重，藍綠卻整天只會在吵統獨，都忽略基層弱勢者聲音！」蘇煥智說，去年會參選就是看到農村凋零、人口老化、少子化問題越來越嚴重，主政者都未能有效提出對策改善，選後迄今當前台灣社會最急迫問題都被忽略，藍綠只會整天吵統獨、鬥爭，令人民失望。

蘇煥智說，他憂心台灣未來處境，才會不計毀譽，希望透過組黨方式，來實現或改善當前社會亟待解決老問題，這是他的理念，希望能扭轉當前台灣難題。