蔡英文出訪免稅菸占6成3 藍營酸民進黨清廉改革都假的

2019-07-28 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國安局走私菸風波越演越烈，華航今一口氣公布16筆資料，最遠可追溯自2006年9月「扁政府時期的」群峰專案，這次也找回馬政府消失的2筆佑誼專案、固平專案資料，分別購買10條跟886條免稅菸，13年來、24次總統專機任務的免稅菸品銷售數量，總計4萬1904條。

國民黨台北市議員游淑慧則是在臉書上表示，這份資料的公布，也讓大家了解這三年多來，華航與總統府膽大妄為到什麼地步。質疑這到底長久陋習？還是蔡政府「藝高人膽大」，總統府私菸事件，讓柯文哲市長等的原子彈終於出現。

游淑慧質疑，光是蔡英文總統的3年多任內，居然就高達2萬6415條，佔了13年來專機任務免稅菸品銷售數量的63%，這叫什麼？這叫超貪、超敢、超特權，這樣的數據，還敢扯「長久以來的陋習」？還敢扯馬英九總統？難怪連阿扁都吐槽蔡英文。

游淑慧痛批，想到之前蔡英文對於開徵菸捐、多20元，還對抽菸的朋友說「失禮、歹勢。」如今回想起來真是諷刺和噁心。

游淑慧還說，之前柯文哲曾說他在研發原子彈，而這次總統府走私菸品事件爆發，等於讓柯市長撿到一顆免費的「原子彈」，對民進黨來說，讓系出同門的墨綠柯文哲分食搶票，才是真正的後院失火。

游淑慧表示，據聞許多民進黨人士不斷用「歷史罪人」來警告和遊說柯文哲及柯媽媽，然而有沒有誰會變歷史罪人，我們不知道；然而可以確認的是蔡英文的總統府內已經有「走私罪人」，民進黨喊清廉改革都是假新聞，總統出訪變成走私之行。