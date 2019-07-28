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積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

影／蔡英文彰化參拜 「總統牌香菸」廣播車廟外經過

2019-07-28 18:05聯合報 記者林敬家╱即時報導

總統蔡英文今天到彰化市東興宮參拜，許多民眾到場等候支持，蔡英文指出，面對中國的文攻武嚇，她都不曾退讓，現在香港人上街頭訴求民主自由，因為香港主權在中國手上，而台灣的主權在我們自己手上，所以一定要守護台灣的主權，過去這幾年每一天她都在守台灣的主權，也有很多國際朋友幫忙，現在是國際最支持台灣的時候。

蔡英文今天抵達宮廟前，也有民眾開著廣播車行經廟宇前，直喊「總統牌香菸」，車上還因有「全民拔菜總部、替天行道」字樣揶揄，警方上前關切，在蔡抵達前宣傳車已離去。

蔡指出，四年前就曾到東興宮參拜，媽祖保佑她當選，這次她向媽祖報告這幾年做的事情，希望能繼續保佑她。蔡說，這三年多來很認真，所做的事就是要打基礎，雖然過程有很多困難，但一項一項改進，今年開始看到成績陸續出來，執政三年有成，很多以前總統做不到的事，她一樣一樣做，年金改革很多總統想做卻沒做成，年金改革後軍公教年金不會踏步，至少3、40年不用怕破產，國家財政才會穩定。

蔡話鋒一轉也提到，1997年口蹄疫之前台灣外銷豬肉量多，也賺錢，但口蹄疫之後不能再外銷，20多年損失1700多億，現在成功將口蹄疫疫苗拔針，將來豬肉有機會出口，台灣優質豬肉可以在國際市場競爭，這就是打基礎。

這三年來台灣投資環境重新整理，外國人和台商都願意來，外國大公司在台灣加碼投資，今年開始台商回流已有4千多億投資，讓台灣有更好的投資和就業機會，經濟持續成長，國家歲收每年增加，就減稅回饋給大家，今年也是有史以來最大的減稅，年輕人都很有感，這個政府是有史以來最照顧年輕人的政府。

總統蔡英文今天到彰化市東興宮參拜。記者林敬家／攝影
總統蔡英文今天到彰化市東興宮參拜。記者林敬家／攝影
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總統蔡英文今天抵達東興宮前，有廣播車輛直喊「總統牌香菸」揶揄。記者林敬家／攝影
總統蔡英文今天抵達東興宮前，有廣播車輛直喊「總統牌香菸」揶揄。記者林敬家／攝影
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總統蔡英文今天到彰化市東興宮參拜。記者林敬家／攝影
總統蔡英文今天到彰化市東興宮參拜。記者林敬家／攝影
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總統蔡英文今天到彰化市東興宮參拜。記者林敬家／攝影
總統蔡英文今天到彰化市東興宮參拜。記者林敬家／攝影
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蔡英文2020選舉
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