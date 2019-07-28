私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨前立委蔡正元今天在臉書貼文，重新解讀蔡英文總統的「台灣價值」。蔡正元說，台灣真的很有吃香喝辣的價值，蔡英文權貴集團吃香喝辣，連走私外國高級香菸，都只是總統府人員的「超買陋習」，台灣真有權貴吃喝的價值。

蔡正元說，蔡英文權貴集團寄生華航、華膳、華儲、桃機、桃勤、華旅，台灣讓蔡英文權貴集團

吃香喝辣、吃乾抹淨，當然真有價值。

他也說，蔡英文權貴集團利用立院多數，愛怎麼砍庶民的權益就怎麼砍，愛怎麼花台灣人的納稅錢就怎麼花，台灣有錢給蔡英文權貴集團亂花，台灣當然有價值。