親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案延燒
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
高雄氣爆五周年
政治
軍事
綜合

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

寧參與地方活動缺席全代會 侯友宜：顧好本最重要

2019-07-28 12:15聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

國民黨今天召開全國代表大會，但因行程緊湊的新北市長侯友宜並未參加。侯友宜表示，他以市政工作為主，全代會還沒公布前已先安排今汐止4個行程，相信大家都能體諒，侯表示，把市政做好才是最重要的「本」，顧好本，再去談支持哪個人才有意義。

國民黨今於新北市板橋體育館召開全國代表大會，正式通過提名高雄市長韓國瑜為總統候選人，除了因初選落敗，人還在國外而不出席的前鴻海董事長郭台銘外，新北市長侯友宜也沒有到場參加。

侯友宜今參與汐止區新昌里及自強里市民活動中心的開工動土典禮，並視察汐止國民運動中心的使用率，以及汐止建成路停車場未來公共托育、托老和停車場的規畫。

被問到侯友宜參與開工典禮卻缺席全代會，是否汐止形成具特別意義？侯友宜表示，今天汐止4個活動，都是對市民非常重要的市政行程，尤其這些活動在全代會還未公布前就已安排，所以皆以市政工作為最主要，相信大家都能體諒。

侯友宜表示，他要贏得市民的認同，認同他所推動「新北安居樂業」的想法，這樣市民才會認同他所支持的候選人。他當市長的角色就是一切回歸市政議題，做好市政才是最重要的「本」，把本顧好才有辦法、才有能力去談去支持哪一個人，這才有意義。

新北市長侯友宜今缺席國民黨全代會，他表示，把市政做好最重要，相信大家會體諒他。記...
新北市長侯友宜今缺席國民黨全代會，他表示，把市政做好最重要，相信大家會體諒他。記者胡瑞玲／攝影
分享

侯友宜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

228事件 學者：當年國府設定台灣人屠殺外省人

2019-07-28 12:08

舉報韓粉散布假訊息 徐國勇：不能誤解法治分寸

2019-07-28 11:39

李正皓：壓垮民進黨的不是稻草，而是菸草

2019-07-28 11:24

觀察前瞻計畫成效 學者組團自評22處水環境工程

2019-07-28 11:04

運安會首位副主委許悅玲 曾是華航空服員

2019-07-28 11:02

影／國民黨提名韓國瑜選總統 台南韓友會挺韓進總統府

2019-07-28 09:54

監督制衡=背刺背骨？黃國昌：這不是我認識的台灣價值

2019-07-28 09:06

幹話治國超悲哀… 為何卻有人感謝民進黨講不停？

2019-07-28 09:00

扁：樂見「一邊一國行動黨」誕生 當蔡政府的烏鴉嘴

2019-07-28 00:22

嘉縣山區立委／林國慶：讓優秀子弟參選

2019-07-27 23:43

台中6選區立委／黃國書茶會造勢 李中早起訪基層

2019-07-27 23:41

新聞眼／中市6選區王不見王？ 看板、口號先開打

2019-07-27 23:39

港反送中警放催淚彈 陳其邁：台灣香港風雨同路

2019-07-27 22:38

金門藍委提誰？ 預定8月初開放登記

2019-07-27 22:33

新北藍委第4選區 陳明義初選民調勝出

2019-07-27 22:30

NHK專訪 蔡總統：台灣要加強防範中國擴張軍力

2019-07-27 22:26

扁支持組新政黨？ 陳致中：父母為此吵了一架

2019-07-27 20:58

影／前總統陳水扁出席台中簽書會 近百扁迷到場力挺

2019-07-27 16:15

陳水扁台中簽書 朗誦「台灣中國一邊一國」

2019-07-27 15:16

打假／官員嗆告累積6例 律師：製造言論寒蟬效應

2019-07-27 13:42

周偉航：網軍帶風向 效果大不如前

2019-07-27 13:31

為總統大選堅壁清野 國民黨主動讓鍾小平「被退黨」

2019-07-27 13:19

年底網路大戰 學者：網軍帶風向效果衰退中

2019-07-27 12:21

假新聞氾濫 蘇貞昌徐國勇帶頭嗆告引質疑

2019-07-27 12:20

李佳芬娘家祖墳被檢舉 挺韓菜農：選總統就是抄家滅族

2019-07-27 12:19

李佳芬娘家祖墳被檢舉違法 西螺鎮公所下周會勘釐清

2019-07-27 12:04

私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26

代理人條款改立專法？藍委：換湯不換藥 操作恐中

2019-07-21 13:21

董念台：台灣要公僕 不是找演像神的演員

2019-07-21 11:51

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27

孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

影／民調被邊緣化?柯坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44

韓國瑜出線後最新民調 藍綠對決：蔡45.9%、韓39.0%

2019-07-17 10:51

參訪克國世界遺產 蔡總統盼兩國觀光業者交流找商機

2019-07-16 04:08
看更多

熱門文章

走私菸案 台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買否則就是走私

2019-07-27 19:53

特勤涉違私菸案 蔡總統表達歉意

2019-07-27 15:19

總統府公布第二波懲處名單 多名幹部記過處分

2019-07-27 14:44

郭台銘擬8月初返台 幕僚：若有下一步會對外說明

2019-07-27 18:26

前情報官員呼籲正名 別再誤用「國安局走私」

2019-07-27 23:32

私菸案蔡英文表達歉意 台師大教授：權貴就在眼前

2019-07-27 16:04

私菸延燒！王浩宇：黃國昌作秀，給犯罪集團做好斷點

2019-07-28 08:50

私菸風暴 柯文哲：辦下去是大屠殺 國安局恐少一半人

2019-07-28 09:48

柯文哲沒鬆口柯粉凍未條 雲林助選戰車今亮相起跑

2019-07-27 12:40

調查局緝私菸防洩密 專案代號 「北斗行動」

2019-07-28 07:00

黃子哲：從私菸案揭穿蔡英文的兩套標準

2019-07-28 02:12

有機會「韓王配」？韓國瑜透露將會面談「心裡話」

2019-07-27 20:55

為總統大選堅壁清野 國民黨主動讓鍾小平「被退黨」

2019-07-27 13:19

冷眼集／只准州官放火…私菸案超買說引怒火

2019-07-28 00:17

大選會有爆炸性呈現？韓國瑜：愛到最高點與恨到最高點

2019-07-27 20:53

私菸是超買？ 丁守中：蔡總統妳是學法律的嗎

2019-07-27 12:42

國家安全人民有錢 韓國瑜全代會將籲泛藍團結拚勝選

2019-07-28 08:15

私菸案總統府揚言提告 費鴻泰：製造寒蟬效應

2019-07-27 13:48

幹話治國超悲哀… 為何卻有人感謝民進黨講不停？

2019-07-28 09:00

私菸案 立委馬文君批高官超買平民變走私

2019-07-27 16:27

【即時短評】為「超買」滅火 能消「官民差別待遇」？

2019-07-27 23:15

獲知識藍、經濟藍支持 韓國瑜：國政顧問團陣容堅強

2019-07-27 21:21

私菸案府公布懲處名單 蔡總統道歉：查辦到底

2019-07-27 23:36

私菸案蔡總統再道歉：一定查辦到底

2019-07-27 19:30

郭台銘不出席全代會 徐永明：傻瓜才會被國民黨騙兩次

2019-07-27 16:31

郭台銘不出席全代會 國民黨仍為他準備座位

2019-07-28 09:08

釋出善意推韓郭配？韓國瑜：郭台銘對中間選民有吸引力

2019-07-27 16:51

外交官有菸酒特權？ 介文汲：林佳龍得了權力傲慢病

2019-07-28 08:35

韓國瑜：郭董若參選藍營肯定分裂 後果太可怕了

2019-07-27 21:44

韓國瑜會馬英九 國民黨要團結2020要勝選

2019-07-27 15:21

影／走私硬說「超買」？韓國瑜批蔡領導力出現嚴重問題

2019-07-27 17:09

觀察站／韓獲提名選總統 8、9月處境最凶險

2019-07-28 00:17

私菸案第七天華航今將公布新數字 交通部要求證據說話

2019-07-28 09:30

調局查私菸案保密到家 行動代號「北斗」藏玄機

2019-07-28 00:40

屢遭蘇貞昌「盯」 韓猜蘇是新北市長選輸變不平衡先生

2019-07-27 22:35

韓國瑜談私菸案：眼睛看到的菸不可怕、看不到的才可怕

2019-07-27 16:18

總統官邸警衛室 考慮整組換掉

2019-07-28 00:37

私菸案吳宗憲持3500條菸 孫大千：替死鬼出來頂罪

2019-07-28 08:29

假新聞氾濫 蘇貞昌徐國勇帶頭嗆告引質疑

2019-07-27 12:20

「超買」惹議 蔡表歉意：不會去定調 是為尊重司法

2019-07-27 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top