寧參與地方活動缺席全代會 侯友宜：顧好本最重要

2019-07-28 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



國民黨今天召開全國代表大會，但因行程緊湊的新北市長侯友宜並未參加。侯友宜表示，他以市政工作為主，全代會還沒公布前已先安排今汐止4個行程，相信大家都能體諒，侯表示，把市政做好才是最重要的「本」，顧好本，再去談支持哪個人才有意義。

國民黨今於新北市板橋體育館召開全國代表大會，正式通過提名高雄市長韓國瑜為總統候選人，除了因初選落敗，人還在國外而不出席的前鴻海董事長郭台銘外，新北市長侯友宜也沒有到場參加。

侯友宜今參與汐止區新昌里及自強里市民活動中心的開工動土典禮，並視察汐止國民運動中心的使用率，以及汐止建成路停車場未來公共托育、托老和停車場的規畫。

被問到侯友宜參與開工典禮卻缺席全代會，是否汐止形成具特別意義？侯友宜表示，今天汐止4個活動，都是對市民非常重要的市政行程，尤其這些活動在全代會還未公布前就已安排，所以皆以市政工作為最主要，相信大家都能體諒。