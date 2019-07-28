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228事件 學者：當年國府設定台灣人屠殺外省人

2019-07-28 12:08聯合報 記者賴于榛╱即時報導

「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」來到第二天議程，靜宜大學通識教育中心教授蘇瑤崇提出「試論二二八事件中外省人的傷亡」，他分析資料發現，當時外省人在228事件中死亡與失蹤共89人，卻屢被混用誇大死傷千餘人，甚至當時國民黨政府還定調外省人死亡約400人，證明國民黨政府當時就設定這是台灣人大屠殺外省人的構圖。

「試論二二八事件中外省人的傷亡」當中，將外省人的定義定於1947年時當時戶籍不是台灣省的部分，原因則是因來台時間無法釐清，因此以省籍欄位紀載作為分別。

蘇瑤崇分析公署編制簡表、監察院報告與警總資料，發現228當時，外省人死亡失蹤情勢包含外省公務員被毆死38人、外省人死於政府31人、外省民眾被毆死8人、失蹤12人，受傷則為1387人，但卻時常被混用成死傷1476人誇大數目。

蘇瑤崇指出，228事件當中，各地台灣人抗議過程，是以毀損公物與財物開始，也是以毀損財物為主，但在毀損的過程中，進而發展成毆打外省人，更在這當中奪走少數外省人性命，判斷台灣人攻擊的對象是以政府公務員為主，外省民眾是在無法分辨之下遭到波及。

蘇瑤崇翻出資料發現，當年3月2日起大陸媒體陸續報導台北民眾騷動，死傷約3、4000人，直到3月5日官方的中央日報才更正為「台胞傷亡不足100人， 他省約400人」，甚至當時的中宣部長彭學沛則直接說，「台灣本地人死僅約100人， 他省約400人」，可對照各縣市考證，可以發現死亡人數對不起來。

「何來他省400人？」蘇瑤崇質疑，這點可證明國民黨政府當時就設定這是台灣人大屠殺外省人的構圖，甚至後續還有電報指出外省人死傷達萬，損失財產無算，這些虛構的傷亡，顯然與國民黨接下來的出兵鎮壓相連結。

蘇瑤崇在結論指出，國民黨政府透過不實的虛構死不斷散佈謠言，刻意誇大外省人在228事件中的受害，煽動恐懼與對立，以攫取政治漁翁之利，這點也是台灣族群問題難以彌合一直存在的障礙，可追求正義與維護正義的政治，才是彌合族群衝突的根本方法，而人權與民主才能永續展，才是轉型正義的最主要目的。

「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」主持人、前中興大學歷史學系教授黃秀政。...
「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」主持人、前中興大學歷史學系教授黃秀政。記者賴于榛／攝影
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國民黨失蹤二二八事件
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