監督制衡=背刺背骨？黃國昌：這不是我認識的台灣價值

2019-07-28 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌踢爆國安局特勤人員走私菸，爭議已延燒成政治事件，不僅綠營質疑黃國昌收割成果，大綠、小綠競合也浮上檯面。