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監督制衡=背刺背骨？黃國昌：這不是我認識的台灣價值

2019-07-28 09:06聯合報 記者林政忠╱即時報導

時代力量立委黃國昌踢爆國安局特勤人員走私菸，爭議已延燒成政治事件，不僅綠營質疑黃國昌收割成果，大綠、小綠競合也浮上檯面。

黃國昌今天也在臉書回擊，「監督制衡=背刺背骨？這不是我認識的台灣價值，更不是我信仰的台灣民主」。

時代力量立委黃國昌踢爆國安局特勤人員走私菸，爭議已延燒成政治事件。本報系...
時代力量立委黃國昌踢爆國安局特勤人員走私菸，爭議已延燒成政治事件。本報系資料照片
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黃國昌時代力量國安局
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