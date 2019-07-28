韓國瑜與高雄的緣分 從「當兵與初戀的地方」開始…

2019-07-28 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜28日起將是國民黨2020總統參選人。他和高雄的「緣分」頗奇特，從「當兵和初戀的地方」到成為競選總統的「基地」，包括他本人大概也料想不到。

2017年2月18日，當時競選國民黨主席的韓國瑜到高雄拜票，單槍匹馬參加社團的新春活動，致完詞，逐桌敬酒，沒有多少人給他熱烈的歡迎，他不為意，逐桌拜年。那時問他和高雄有什麼淵源？他說高雄是他當兵和初戀的地方。

2017年4月8日再到高雄，接受電台訪問，有「班底」同行，還有兩位「鐵粉」跟著拍照、錄影，並安排他到鹽埕區知名羊肉爐拉票。

國民黨主席落選，傳出他要接國民黨高雄市黨部主委的消息，高雄市國民黨人士很驚訝，有人說來一位跟高雄不熟的人當主委，怎麼輔選市長和市議員選舉？但新主委真是韓國瑜。

2017年9月7日市黨部主委交接，韓國瑜本來穿西裝從國民黨副主席曾永權手中接下主委印信，致詞時當場脫下西裝領帶，在白襯衫外套上市黨部主委背心，開始和高雄接地氣，接到最後，自己參選市長。在國民黨中央無法挹注太多資源給他的情況下，打出一碗滷肉飯、一瓶礦泉水參選方式。2018年4月24日首場滷肉飯造勢在岡山舉辦，他吃每一口飯，看得出很感動。

韓國瑜打高雄市長選舉，初期打「空戰」，頻到台北上節目受訪，到了非打陸戰不可，第一場街頭造勢並不是討論度很高的三山造勢，是立委黃昭順2018年10月6日為他籌辦的左楠之友會成立大會，這場造勢在近午時舉辦，「韓粉」的熱情沒有被南台灣的大太陽嚇跑，到了三山造勢，「夜襲」唱出氣勢，一路「襲」向高雄市長之位。