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【即時短評】為「超買」滅火 能消「官民差別待遇」？

特勤私菸案 立委林靜儀挺小英：陋習查辦到底

2019-07-28 00:02聯合報 記者江良誠╱即時報導

特勤私菸案，蔡英文總統今天出面道歉。民進黨立委林靜儀在案件爆發後曾痛批「國安局查統戰，最好是有買菸這麼認真」，今晚她在臉書貼文力挺蔡總統，強調這次事件，第一時間就交給司法偵辦，第一時間高層負責下台，而非推諉給下屬，面對陋習就要徹底查辦。

林靜儀也強調，對於偵辦中的案件，總統不能指揮辦案，政府只能究責和改革，國安局長第一天就因督導不周下台，而該有的究責不會停止。

她說，蔡英文執政三年，做了轉型正義、年金改革和黨產條例，政府的改革決心很清楚。但政府內部有很多藏汙納垢的問題，還沒全部做好，是政府無法迴避，改得不夠快不夠好，必須道歉。但中斷這些改革不會變更好。最後她強調「民進黨不夠好，但是絕對比較好」。

林靜儀臉書貼文如下：

這次事件，第一時間就交給司法偵辦，第一時間高層負責下台，而非推諉給下屬。#面對陋習_徹底查辦

很重要的是，司法偵辦中總統不能指揮辦案，立法委員也不能干預司法，#調查與偵辦都是司法權責；政府能做的是究責和改革，而國安局局長第一天就因督導不周下台，到現在，#該有的究責不會停止。

至於究責與改革，這個執政三年內做了 #轉型正義條例 #黨產條例 #年金改革 的政府，你還懷疑它改革的決心嗎?

這個國家與政府內部有很多藏汙納垢很久的問題，承認我們還沒做到全部，是政府無法迴避，必須道歉的地方 #改得不夠快不夠好；但是中斷了這些改革，不會變更好，一切 #只會變回去 ，不是嗎?

#民進黨不夠好但是絕對比較好

民進黨立委林靜儀力挺蔡英文總統，強調政府改革不能中斷，對於陋習要徹查到底。圖／報...
民進黨立委林靜儀力挺蔡英文總統，強調政府改革不能中斷，對於陋習要徹查到底。圖／報系資料照片
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國安局民進黨林靜儀
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